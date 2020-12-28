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Кременчук, Культура, Топ-новость, Шоу-бизнес

ТБ на НГ: що подивитись на Новий рік

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 132 Коментарів: 1

 

«ТелеграфЪ» підготував найноворічнішу телепрограму для тих, хто ще дивиться телевізор

Для поціновувачів традиційного новорічного застілля біля телевізора та всіх інших наших читачів «ТелеграфЪ» підготував найноворічнішу телепрограму - ми промоніторили сайти популярних українських телеканалів і ось, що вони готові запропонувати нам в Новий рік:


 

«1+1»: без «Вечірнього кварталу» та «Один вдома» нікуди

  
14.50 — 16.55 Сам удома 
16.55 — 19.30 Сам удома-2
20.21 — 23.45 Новорічний Вечірній Квартал 2020-2021
23.45 — 00.00 Привітання з Новим 2021 роком
00.00 — 00.50 Новорічний Вечірній Квартал 2020-2021
00.50 — 4.30 Новорічний Вечірній Квартал 2019-2020
4.30 — 6.00 Концерт «Світське життя 15 років»



 

«Інтер»: головна ялинка країни


00.00 «Місце зустрічі. Новий рік»

1.55 «На Інтері - Головна ялинка країни»

3.15 М/ф «Дед Мороз и серый волк»

3.30 М/ф «Дванадцать місяців»

4.25 Х/ф «Вечери на хуторі близь Диканьки»

7.00 Підсумки року — в програмі «Ранок з Інтером»

10.00 Новорічний випуск «Корисної програми»

11.30 Х/ф «Пригоди Паддінгтона»

13.10 Х/ф «Карнавальна ніч»

20.30 «Речдок. Новий рік»

21.30 «Місце зустрічі. Новий рік»

23.55 Новорічне привітання Президента України




 

«Новий канал»: мультики та «Вар'яти»


12.00 М/ф Заплутана історія

13.50 Вар'яти

17.00 Вар'яти. Прем'єра!

20.00 М/ф Крижане серце

22.00 Х/ф Чаклунка

3.50 Новорічне привітання Президента

00.00 Вар'яти



 

«СТБ»: увесь день радянских фільмів і трохи новорічного вже після півночі


23.50 Новорічне привітання Президента України
00.20 Новорічний Янгол Настя
2.21 Х/ф Пережити Різдво

5.14 Х/ф Снігопад



 

ICTV: «Дизель Шоу» і «Пес»


12.03 Пес. Новорічне диво
13.50 - 20.00 Поліцейська академія 1-4

20.00 Дизель Шоу Шоу та програми
23.55 Привітання Президента з Новим роком Новини



 

«ТЕТ»: Мультики і скетч-шоу


8.15 — 9.50 Снігова королева
11.00 — 13.00 Дванадцять місяців
14.45 — 18.45 Країна У. Новий рік
4.00 — 5.50 Віталька. Новий рік


 

«Україна»: новорічні концерти


9.30 Шоу Братів Шумахерів. Новорічний дайджест
20.00 Прем'єра! Новорічна ніч на каналі «Україна»

23.55 Привітання Президента України Володимира Зеленського з Новим роком!

00.00 Прем'єра! Музична платформа: Краща пісня року

2.20 Великий Новорічний концерт



 

ТНТ: дискотека 80-х і шансон


22.00  «Дискотека 80-х»

23.50  «Новорічне привітання Президента України В. Зеленського»

00.00  «Дискотека 80-х»

3.45  «Концерт Гаріка Кричевського «Поїхали»



 

К1: «Орел і Решка» та «Поганий Санта»


10.25 М/ф «Секретна місія Санти»
14.50 - 00.00 «Орел і Решка»
00.00 - Х/ф «Поганий Санта».

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Новий рік телевидение телеканал

Будете дивитись телевізор на Новий рік?

Коментарі: 1

9
NikolayAn:
Сьогодні, 16:45

ефірне телебачення це отрута для мозку


2 0

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