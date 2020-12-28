ТБ на НГ: що подивитись на Новий рік

Для поціновувачів традиційного новорічного застілля біля телевізора та всіх інших наших читачів «ТелеграфЪ» підготував найноворічнішу телепрограму - ми промоніторили сайти популярних українських телеканалів і ось, що вони готові запропонувати нам в Новий рік:
14.50 — 16.55 Сам удома
16.55 — 19.30 Сам удома-2
20.21 — 23.45 Новорічний Вечірній Квартал 2020-2021
23.45 — 00.00 Привітання з Новим 2021 роком
00.00 — 00.50 Новорічний Вечірній Квартал 2020-2021
00.50 — 4.30 Новорічний Вечірній Квартал 2019-2020
4.30 — 6.00 Концерт «Світське життя 15 років»
00.00 «Місце зустрічі. Новий рік»
1.55 «На Інтері - Головна ялинка країни»
3.15 М/ф «Дед Мороз и серый волк»
3.30 М/ф «Дванадцать місяців»
4.25 Х/ф «Вечери на хуторі близь Диканьки»
7.00 Підсумки року — в програмі «Ранок з Інтером»
10.00 Новорічний випуск «Корисної програми»
11.30 Х/ф «Пригоди Паддінгтона»
13.10 Х/ф «Карнавальна ніч»
20.30 «Речдок. Новий рік»
21.30 «Місце зустрічі. Новий рік»
23.55 Новорічне привітання Президента України
12.00 М/ф Заплутана історія
13.50 Вар'яти
17.00 Вар'яти. Прем'єра!
20.00 М/ф Крижане серце
22.00 Х/ф Чаклунка
3.50 Новорічне привітання Президента
00.00 Вар'яти
23.50 Новорічне привітання Президента України
00.20 Новорічний Янгол Настя
2.21 Х/ф Пережити Різдво
5.14 Х/ф Снігопад
12.03 Пес. Новорічне диво
13.50 - 20.00 Поліцейська академія 1-4
20.00 Дизель Шоу Шоу та програми
23.55 Привітання Президента з Новим роком Новини
8.15 — 9.50 Снігова королева
11.00 — 13.00 Дванадцять місяців
14.45 — 18.45 Країна У. Новий рік
4.00 — 5.50 Віталька. Новий рік
9.30 Шоу Братів Шумахерів. Новорічний дайджест
20.00 Прем'єра! Новорічна ніч на каналі «Україна»
23.55 Привітання Президента України Володимира Зеленського з Новим роком!
00.00 Прем'єра! Музична платформа: Краща пісня року
2.20 Великий Новорічний концерт
22.00 «Дискотека 80-х»
23.50 «Новорічне привітання Президента України В. Зеленського»
00.00 «Дискотека 80-х»
3.45 «Концерт Гаріка Кричевського «Поїхали»
10.25 М/ф «Секретна місія Санти»
14.50 - 00.00 «Орел і Решка»
00.00 - Х/ф «Поганий Санта».