На Вадима Пугачова автомобіль патрульної поліції потрапив у ДТП

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Сьогодні, 30 грудня, на вулиці Вадима Пугачова сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля патрульної поліції. За попередньою інформацією Mitsubishi Lancer врізався в авто патрульних.









На вулиці Вадима Пугачова "тягнучка", зайнятий один ряд в сторону Київської й один в бік проспекту Свободи.





На місці працюють правоохоронці.





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Водій, керуючи автомобілем Mitsubishi Lancer, порушив п. 1 та п. 4 10-го розділу правил дорожнього руху, а саме: не переконався в безпечності маневру, завчасно не зайняв відповідне крайнє положення під час розвороту та здійснив зіткнення зі службовим автомобілем Skoda Rapid.





За інформацією пресслжби патрульної поліції, на місці склали схему ДТП та відповідні адміністративні матеріали.