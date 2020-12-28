Як пластуни Кременчука передали Вифлеємський вогонь миру церквам та шпиталям

Сьогодні, 16:05 Переглядів: 169 Коментарів: 1

Також на початку січня вогонь передадуть православним церквам

Щороку напередодні Різдва кременчуцькі пластуни передають Вифлеємський вогонь миру церквам та шпиталям нашого міста. Про це повідомляє пресслужба кременчуцького пласту.