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Як пластуни Кременчука передали Вифлеємський вогонь миру церквам та шпиталям

Сьогодні, 16:05 Переглядів: 169 Коментарів: 1

 

Також на початку січня вогонь передадуть православним церквам
Щороку напередодні Різдва кременчуцькі пластуни передають Вифлеємський вогонь миру церквам та шпиталям нашого міста. Про це повідомляє пресслужба кременчуцького пласту. 
 
То ж і в цьому році, 24 грудня, пластуни передали цей символ єдності та любові до римо-католицької церкви Кременчука. Основна передача православній церкві та іншим установам відбудеться у перших числах січня 2021 року.
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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Пласт Кременчук
Теги: Вифлеемский огонь Вифлеємський вогонь пласт

Коментарі: 1

2 557
zzzzzz:
Сьогодні, 16:13

нашому бубочке теж пластуни вогонь заносили, краще б йому мозок принесли.


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