Як пластуни Кременчука передали Вифлеємський вогонь миру церквам та шпиталям

Також на початку січня вогонь передадуть православним церквам
Щороку напередодні Різдва кременчуцькі пластуни передають Вифлеємський вогонь миру церквам та шпиталям нашого міста. Про це повідомляє пресслужба кременчуцького пласту.
То ж і в цьому році, 24 грудня, пластуни передали цей символ єдності та любові до римо-католицької церкви Кременчука. Основна передача православній церкві та іншим установам відбудеться у перших числах січня 2021 року.
Автор: Альона Душенко
Джерело фото: Пласт Кременчук