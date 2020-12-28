Безкоштовний гурток робототехніки: що реалізують завдяки кременчуцькому «Громадському бюджету»

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 258

Сьогодні знову йтиметься про результати «Громадського бюджету» 2020 року в Кременчуці. Нагадаємо, «Громадський бюджет» — це інструмент, за допомогою якого громадяни можуть подавати свої проєкти на реалізацію за рахунок міського бюджету. За ті ініціативи, що мають реалізувати, проводиться голосування на відповідному сайті.





Цього року на «Громадський бюджет» виділили 14 865 000 грн, а проєкти почали розглядати в жовтні. Нині вже відомі переможці. Тож розглянемо ініціативи категорій «Малий проєкт» і «Комунальний малий проєкт».





Малі проєкти





1. Благоустрій двору на проспекті Свободи між будинками 144 та 158





Відповідно до цієї ініціативи, у дворі близ зупинки «Вул. Вадима Пугачова» мають оновити дитячі майданчики. Крім того, там відремонтують тротуари, пошкоджені корінням дерев.

Авторка: Ірина Стань

Бюджет: 435 000 грн





2. Музичний Інтенсив





Проєкт передбачає безкоштовне навчання грі на музичних інструментах для всіх охочих. До того ж протягом 6 місяців учасники інтенсиву зможуть спробувати себе у вокалі. Щомісяця проводитимуть гральну сесію, де музиканти показуватимуть отримані знання й матимуть змогу послухати професійних музикантів. Фіналом проєкту стане великий музичний фестиваль. На ньому виступлять учасники інтенсиву, відомі музичні колективи, а також місцеві музичні команди.

Автор: Олександр Карась

Бюджет: 373 000 грн



3. Озеро Силікатне — для відпочинку придатне





Завдяки цій ініціативі облаштують зону відпочинку навколо Силікатного озера. Це штучна водойма, створена в 1970-х у Студентському парку на Першому Занасипу. Передбачено очищення берега й самого озера, підсипка піском, облаштування зеленої зони зі столами, лавочками та пікніковими «грибками».



Авторка: Оксана Білобров

Бюджет: 435 000 грн



4. Сквер «Книжковий» на вул. Мічуріна, 73





Біля бібліотеки на Занасипу займуться благоустроєм. Там приберуть паркани, а застарілі лавки й клумби замінять на нові. Крім того, сквер мають озеленити, а також покласти там нову тротуарну плитку й навіть парклет. Зазвичай під цим словом мають на увазі розширення тротуару за рахунок проїжджої частини, здебільшого, на місці паркувальних «кишень».



Авторка: Марина Рудницька

Бюджет: 435 000 грн







5. Благоустрій території кварталу 278 за автомобільною парковкою





На місці пустиря планують створити доріжки та покласти тротуарну плитку, поставити лави, смітники, виконати озеленення та освітлення території.





Авторка: Ірина Ковшарєва

Бюджет: 435 000 грн



6. Місто без околиць. Освітлення вулиці Енергетиків!





Уночі на цій вулиці, що на кордоні Кременчука та Нової Знам’янки, страшно знаходитися. Тут немає освітлення. Тож для її мешканців планують встановити 27 вуличних ліхтарів.



Авторка: Наталія Білоусова

Бюджет: 435 000 грн



7. Поштовий сквер





За словами авторки проєкту, пішохідна зона поблизу стадіону «Вагонобудівник» на вулиці І. Приходька схожа на поле бою. Там ями, калюжі, коріння дерев і немає де сісти. У рамках цієї ініціативи на території встановлять нові лавки, резервуар для збору дощової води, клумби, велопарковку на 6 велосипедів. Також оновлять зливову каналізацію, облаштують доріжки з тротуарною плиткою й парклет.



Авторка: Марина Орлова

Бюджет: 435 000 грн



8. Сквер на вулиці Першотравневій





Благоустрій району КрНУ. Заходи традиційні: озеленення, освітлення, нова плитка, урни та лавки.



Автор: Ростислав Коваль

Бюджет: 434 070 грн



9. Облаштування зони відпочинку на Раківці





Окрім звичних атрибутів благоустрою, у дворах неподалік лікарні «Правобережна» дещо додадуть. Це ігровий канатний комплекс для дітлахів.



Авторка: Наталія Луценко

Бюджет: 435 000 грн



10. Благоустрій скверу «Юність» 304 у кварталі





Лавки, урни й освітлення для скверу.



Авторка: Наталя Ющенко

Бюджет: 434 140 грн



11. Благоустрій зони відпочинку в районі яхт клубу «Посейдон» (Ревівка)





Тут планують створити волейбольний майданчик, встановити урни, столи та лавки. Ба більше, територію озеленять, облаштують місцями під мангали, а також очистять Дніпро та його берег.



Авторка: Світлана Мірошніченко

Бюджет: 434 910 грн







Комунальні малі проєкти





1. СК «Боєць»: діти — наше майбутнє





У КДЮСШ (Кременчуцька дитячо-юнацька спортивна школа) «Авангард», що недалеко від школи №27, є секції велоспорту, легкої та важкої атлетики, греко-римської боротьби, хокею, фігурного катання. Автор ініціативи зазначає, що в спортивній школі матеріально-технічна база в поганому стані. Там немає якісної олімпійської штанги для змагань важкоатлетів. Також потрібне обладнання для секцій легкої атлетики та кікбоксингу.



Автор: Сергій Леоненко

Бюджет: 435 000 грн



2. Робототехніка з інтерактивним комплексом. Запровадження STEM-освіти у центрі позашкільної освіти





Гурток робототехніки дозволить малим містянам безкоштовно розвиватися в такій перспективній галузі. Відкрити його планують у Кременчуцькому міському центрі позашкільної освіти (перехрестя вулиць Горького й Софіївської). Заняття робототехнікою розвивають інтелект, пам’ять, увагу та фантазію.





Авторка: Галина Каракуця

Бюджет: 435 000 грн



3. Осучаснення комп'ютерно-інформаційного середовища для учнів гімназії №7





У сьомій гімназії вирішили закупити техніку. Інтерактивні дошки, навушники з мікрофонами, колонки та 5 ноутбуків — усе це з’явиться в освітньому закладі. Мета проєкту — осучаснення освіти в гімназії.



Авторка: Катерина Бабушеєва

Бюджет: 433 900 грн



4. Зелений клас для вихованців Кременчуцької початкової школи №15





Зелений клас у п’ятнадцятій початковій школі стане комфортною зоною для учнів. У ньому ростимуть ялинки й берези. Тут проводитимуть не лише уроки, а й виховні заходи для школярів і вихованців дошкільного підрозділу.



Авторка: Марина Ляхова

Бюджет: 435 000 грн



5. Щасливі посмішки малечі :)





У ДНЗ №1 модернізують гральний простір. За словами авторки проєкту, дітям доводиться бавитися в старих пісочницях на старих майданчиках. Завдяки цій ініціативі у садку встановлять нові гральні елементи. Так, дітлахи зможуть бавитися в гральних будиночках, машинках, а також грати в ігри з м’ячем, адже для них облаштують нові ворота з баскетбольним щитом.



Авторка: Наталя Коваленко-Зерній

Бюджет: 435 000 грн



