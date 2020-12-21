Звіт під ялинку: стало відомо коли звітуватиме міський голова Кременчука Віталій Малецький

Сьогодні, 15:07 Переглядів: 258

30 грудня о 18.00 міський голова Кременчука Віталій Малецький звітуватиме перед Кременчуцькою міською територіальною громадою. Оскільки пандемія коронавірусу внесла свої корективи звіт відбудеться не у залі Міського палацу культури, а на комунальному телеканалі «Кременчук». Відповідне рішення опубліковане на сайті мерії Кременчука.





- З метою проведення звіту міського голови про свою роботу перед територіальною громадою, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), керуючись п. 20 ч. 4 ст. 42, ч. 7 ст. 42, ч. 1 ст. 75 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Провести 30.12.2020 о 18.00 годині звіт міського голови про свою роботу перед Кременчуцькою міською територіальною громадою за допомогою онлайн-трансляції на телеканалі «Кременчук», - мовиться у повідомленні.



