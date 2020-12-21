1
Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.12.2020 11:00
Підтверджені:
Україна970993
Кременчук4407
Хворі:
Україна368060
Кременчук1402
Одужало:
Україна586268
Кременчук2882
Померло:
Україна16665
Кременчук123
Кременчук, Політика

Звіт під ялинку: стало відомо коли звітуватиме міський голова Кременчука Віталій Малецький

Сьогодні, 15:07 Переглядів: 258

 

Річний звіт відбудеться в форматі онлайн

30 грудня о 18.00 міський голова Кременчука Віталій Малецький звітуватиме перед Кременчуцькою міською територіальною громадою. Оскільки пандемія коронавірусу внесла свої корективи звіт відбудеться не у залі Міського палацу культури, а на комунальному телеканалі «Кременчук». Відповідне рішення опубліковане на сайті мерії Кременчука. 


- З метою проведення звіту міського голови про свою роботу перед територіальною громадою, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), керуючись п. 20 ч. 4 ст. 42, ч. 7 ст. 42, ч. 1 ст. 75 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Провести 30.12.2020 о 18.00 годині звіт міського голови про свою роботу перед Кременчуцькою міською територіальною громадою за допомогою онлайн-трансляції на телеканалі «Кременчук», - мовиться у повідомленні. 


1
Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко
Теги: міський голова звіт Віталій Малецький
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх