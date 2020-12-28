1
Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 28.12.2020 14:00
Підтверджені:
Україна1030374
Кременчук4773
Хворі:
Україна346796
Кременчук1444
Одужало:
Україна665729
Кременчук3194
Померло:
Україна17849
Кременчук135
Кременчук

Хто з кременчужан у переддень Нового року залишиться без світла

Вчора, 18:07 Переглядів: 1 148

 

Перебої з електрикою триватимуть з 8.00 до 17.00

31 грудня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.


З 8.00 до 17.00 через виконання планових робіт на ПЛ світла не буде за наступними адресами:

  • вул. Академіка Герасимовича, 81-106,
  • вул. Гайдамацька, 72-95,
  • вул. Чумацький шлях, 69-83,
  • вул. Баженова, 1-22
  • вул. Василя Стуса, 21-33,
  • вул. Григорія Чуркіна, 3-38,
  • вул. Космонавтів, 21-48,
  • вул. Мєндєлєєва, 18-24,
  • пров. Самойлівський, 26-93,
  • пров. Космічний, 3-19,
  • пров. Автобусний, 1-36,
  • пров. Івана Миколайчука, 6-37
  • вул. Пілотів, 1-20,
  • вул. Гайдамацька, 59-71.


З 8.00 до 17.00 через проведення робіт з виконання інвестиційної програми світла не буде за адресами:

  • вул. Чорноморська, 15-64,
  • вул. Космонавтів, 41-60,
  • вул. Гайдамацька, 11-46,
  • вул. Ліщинова, 4-31,
  • вул. Кавалерійська, 8-49,
  • вул. Василя Стуса, 32-64,
  • вул. Академіка Герасимовича, 31-49,
  • пров. Пилипа Орлика, 4-10,
  • пров. Космонавтів, 1-76,
  • пров. Бородинський, 1-31,
  • пров. Чорноморський, 4-17,
  • пров. Грузинський, 1-10,
  • пров. Чигиринський, 1-17,
  • пров. Олега Ольжича, 1-32.
2
Автор: Альона Душенко
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх