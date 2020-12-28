Хто з кременчужан у переддень Нового року залишиться без світла
Вчора, 18:07
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Перебої з електрикою триватимуть з 8.00 до 17.00
31 грудня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.
З 8.00 до 17.00 через виконання планових робіт на ПЛ світла не буде за наступними адресами:
- вул. Академіка Герасимовича, 81-106,
- вул. Гайдамацька, 72-95,
- вул. Чумацький шлях, 69-83,
- вул. Баженова, 1-22
- вул. Василя Стуса, 21-33,
- вул. Григорія Чуркіна, 3-38,
- вул. Космонавтів, 21-48,
- вул. Мєндєлєєва, 18-24,
- пров. Самойлівський, 26-93,
- пров. Космічний, 3-19,
- пров. Автобусний, 1-36,
- пров. Івана Миколайчука, 6-37
- вул. Пілотів, 1-20,
- вул. Гайдамацька, 59-71.
З 8.00 до 17.00 через проведення робіт з виконання інвестиційної програми світла не буде за адресами:
- вул. Чорноморська, 15-64,
- вул. Космонавтів, 41-60,
- вул. Гайдамацька, 11-46,
- вул. Ліщинова, 4-31,
- вул. Кавалерійська, 8-49,
- вул. Василя Стуса, 32-64,
- вул. Академіка Герасимовича, 31-49,
- пров. Пилипа Орлика, 4-10,
- пров. Космонавтів, 1-76,
- пров. Бородинський, 1-31,
- пров. Чорноморський, 4-17,
- пров. Грузинський, 1-10,
- пров. Чигиринський, 1-17,
- пров. Олега Ольжича, 1-32.