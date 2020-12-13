БлогЪ: коронавірусний щоденник кременчужанки

Сьогодні, 08:08 Переглядів: 1 157 Коментарів: 2

Всім хто хайпував від коронавірусу - привіт! Це страшно. Мій 9й день самоізоляції

Не страшно, коли ти відчуваєш запахи.





Не страшно, коли ти знаєш яка це їжа на смак.



Не страшно, доки не ломить тіло.



Не страшно, коли ти не боїшся заразити рідних.



Не страшно, коли ти з цим не маєш справу.



Доки ти з ним не зіткнувся один на один👀



Ковід не страшний, якщо його діагностувати та лікувати вчасно.



Він не чекає. І б‘є туди, де болить.











На щастя, лікар відзначив, що це була легка форма. Мій тест не показав другої відмітки. Але стан нестабільний. Запаморочення та слабкість - це, на жаль, поки що постійно зі мною.



Рідні з негативними тестами🙏🏼



Я безмежно вдячна за підтримку❤️



А Вам Всім бажаю 36,6, антисептиків та вітамінів! Бережіть себе!