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Кременчук, Блоги, Коронавірус / Карантин

БлогЪ: коронавірусний щоденник кременчужанки

Сьогодні, 08:08 Переглядів: 1 157 Коментарів: 2

 

Всім хто хайпував від коронавірусу - привіт! Це страшно. Мій 9й день самоізоляції

Не страшно, коли ти відчуваєш запахи.


Не страшно, коли ти знаєш яка це їжа на смак.


Не страшно, доки не ломить тіло.


Не страшно, коли ти не боїшся заразити рідних.


Не страшно, коли ти з цим не маєш справу.


Доки ти з ним не зіткнувся один на один👀


Ковід не страшний, якщо його діагностувати та лікувати вчасно.


Він не чекає. І б‘є туди, де болить.


«Не могу отличить духи от хлорки»: истории кременчужан, переболевших COVID-19



На щастя, лікар відзначив, що це була легка форма. Мій тест не показав другої відмітки. Але стан нестабільний. Запаморочення та слабкість - це, на жаль, поки що постійно зі мною.


Рідні з негативними тестами🙏🏼


Я безмежно вдячна за підтримку❤️


А Вам Всім бажаю 36,6, антисептиків та вітамінів! Бережіть себе!

6
Автор: Дарія Губенко
Теги: блоги коронавірус
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

41
Werty:
Сьогодні, 10:21

статья ниочем, я переболел короновирусом, да, не мог отличить кофе от хлорки, они просто не пахли...

как только потерял нюх, сразу же начал пить сильный антибиотик, чтоб избежать тяжелых осложнений, отделался бронхитом

да, сидел дома, общение только по телефону

да, еще есть задышка и не полностью восстановилось обоняние, но контрольый тест отрицательный, но надо жить дальше и мои проблемы никто не решает за меня...


7 0
187
Saidis:
Сьогодні, 10:57

кризис жанра на лицо smile блог еще тот smile

ЗЫ - на фото чашка с рвотой? 


3 1

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