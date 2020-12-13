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Кременчук, Полтавщина

Новий міст через Ворсклу планують відкрити через місяць

Сьогодні, 07:13 Переглядів: 177

 

Міст, довжиною 222 м, збудували повністю з нуля

Завершено всі бетонні роботи на правому мосту через річку Ворскла на км 344+615 на автодорозі М-03 Київ-Харків поблизу с.Копили Полтавського району, повідомляє Служба автомобільних доріг у Полтавській області.

Міст, довжиною 222 м, збудували повністю з нуля. Старий міст 1952-го року демонтували, оскільки споруда не відповідала вимогам сучасного навантаження та трафіку, який рухається даною дорогою.


Залишається провести нанесення гідроізоляції, встановлення бар'єрного та перильного огородження, влаштувати покриття.


Протягом місяця планується запуск руху транспорту по тимчасовому покриттю для початку робіт на лівому мосту.


Роботи виконуються в рамках проєкту між Укравтодором та Світовим банком. Генеральний підрядник - компанія Onur Group Ukraine.

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Автор: Руслана Горгола
Теги:
компанія «Інтера Люкс»
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