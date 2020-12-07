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Кременчук, Споживач

Кременчуцька ТЕЦ кличе онлайн послухати про підвищення тарифів

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 0

Слухання відбудуться в режимі відеоконференції завтра, 9 грудня: реєструйтесь зараз

ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» оголосила слухання з приводу підвищення тарифів на постачання тепла та гарячої води. Захід призначений у режимі відеоконференції на 9 грудня, на 11.00.


Заявки для участі у відкритому обговоренні у режимі відеоконференції приймаються до 15.30 8 грудня у електронному вигляді на електронну пошту: kanc01@kremtec.com.ua.


Адміністрація КремТЕЦ просить вказувати у заявці своє прізвище, ім’я та по-батькові, адресу проживання, контактний номер телефону, електронну адресу. Після реєстраціі учасника на електронну адресу буде надіслано ідентифікатор конференції.


У порядку денному слухань — обговорення проєкту рішення виконкому про коригування тарифів для споживачів. Нагадаємо, КремТЕЦ хоче підвищити тариф на опалення на 28% у зв'язку з подорожчанням газу.


Не пройшло й двох місяців: Кременчуцька ТЕЦ хоче підвищити тарифи на тепло на 28%


Сьогодні, о 12.00, також відбудуться обговорення в режимі відеоконференції проєкту рішення про підвищення тарифів КП «Теплоенерго». Враховуючи, що проєкти рішень оприлюдненя одночасно, слід очікувати, що мерія ухвалить рішення на найближчому засіданні виконкому.


Недовго знижки діяли: мерія Кременчука хоче підвищити тарифи на опалення і гарячу воду



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Автор: Татьяна Донченко
Теги: опалення гаряча вода теплопостачання Кременчуцька ТЕЦ
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