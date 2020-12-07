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У Миргороді судитимуть чоловіка, який кинув гранату у двір сусідам через земельний конфлікт

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 586 Коментарів: 1

 

Постраждалі отримали різні тілесні ушкодження

У Миргороді судитимуть чоловіка, який кинув гранату у двір сусідам через земельний конфлікт. Про це повідомляє Прокуратура Полтавської області. Нагадаємо, що це сталося 18 червня. Суперечки були через те, що у різні роки на сесіях Миргородської міської ради обом родинам надали дозволи на виготовлення технічної документації на землю:


«Одержавши дозвіл раніше, проте вчасно не розробивши відповідну документацію, члени однієї сім’ї втратили надане законом право на безоплатне отримання у власність земельної ділянки площею понад 400 кв. м, якою давно користувалися. Водночас, розробивши та подавши документи у міську раду, право власності на землю набули сусіди сім’ї», – повідомляють у прокуратурі. 

Після невдалих намагань оскаржити рішення органу влади у суді, чоловік кинув у сусідній двір ручну гранату. Потерпілі отримали легкі та середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження.

Наразі матеріали справи вже направили до суду. Чоловіку інкримінують незаконне поводження зі зброєю та замах на вбивство декількох людей. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ГУ НП у Полтавській області
Теги: суд миргород граната земля конфлікт
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

394
Кавоман:
Сьогодні, 11:07

Буде цікаво дізнатися, що вирішить наш гуманний суд


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