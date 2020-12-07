За добу на COVID-19 захворіло 10 811 українців, а одужало - 12 860

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10 811 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 8 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 520 дітей та 512 медпрацівників.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 319 осіб;

летальних випадків – 195;

одужало – 12 860 осіб;

здійснено тестувань за добу – 55 070 (зокрема методом ПЛР – 30 718, методом ІФА – 24 352).





За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 832 758 осіб;

одужало – 436 564 особи;

летальних випадків – 13 928;

проведено ПЛР-тестувань – 4 838 679.





За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 475), Одеській (1 043), Запорізькій (948), Полтавській (916) та Черкаській (746) областях.









Кількість захворювань в регіонах:

Київ – 82 810 випадків;

Вінницька область – 18 824 випадки;

Волинська область – 26 475 випадків;

Дніпропетровська область – 45 752 випадки;

Донецька область – 26 235 випадків;

Житомирська область – 32 354 випадки;

Закарпатська область – 24 886 випадків;

Запорізька область – 37 885 випадків;

Івано-Франківська область – 39 541 випадок;

Київська область – 44 554 випадки;

Кіровоградська область – 6 418 випадків;

Луганська область – 7 141 випадок;

Львівська область – 50 787 випадків;

Миколаївська область – 21 798 випадків;

Одеська область – 52 853 випадки;

Полтавська область – 26 571 випадок;

Рівненська область – 34 088 випадків;

Сумська область – 33 904 випадки;

Тернопільська область – 29 977 випадків;

Харківська область – 59 739 випадків;

Херсонська область – 12 493 випадки;

Хмельницька область – 32 539 випадків;

Черкаська область – 27 913 випадків;

Чернівецька область – 35 622 випадки;

Чернігівська область – 21 599 випадків.





За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 26 571 випадок захворювання на COVID-19.

Одужали 16 428 (+885) жителів області, продовжують лікування 9 585 людей, зокрема 203 дитини.

Всього зареєстровано 558 летальних випадків, нових – 11 (Полтава – 3; Хорольський район – 2; Кременчук; Горішні Плавні; Карлівський, Кобеляцький, Пирятинський, Чорнухинський райони).

За минулу добу зареєстровано нових випадків – 916.

Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії: Полтава – 11 058 (213 нових випадків),

Кременчук – 3 600 (108 нових випадків),

Горішні Плавні – 1 148 (114 нових випадків),

Миргород – 1 053 (58 нових випадків),

Полтавський район – 1 018 (37 нових випадків),

Лохвицький район – 701 (58 нових випадків),

Лубни – 699 (35 нових випадків),

Зіньківський район – 626 (27 нових випадків),

Котелевський район – 551 (9 нових випадків),

Пирятинський район – 481 (18 нових випадків),

Глобинський район – 450 (2 нові випадки),

Новосанжарський район – 444 (10 нових випадків),

Кременчуцький район – 419 (1 новий випадок),

Диканський район – 380,

Миргородський район – 326 (35 нових випадків),

Карлівський район – 319 (38 нових випадків),

Кобеляцький район – 315 (20 нових випадків),

Шишацький район – 308 (13 нових випадків),

Хорольський район – 302 (1 новий випадок),

Великобагачанський район – 271 (14 нових випадків),

Гадяч – 270 (10 нових випадків),

Решетилівський район – 268 (3 нові випадки),

Семенівський район – 240 (19 нових випадків),

Лубенський район – 209 (6 нових випадків),

Гадяцький район – 195 (10 нових випадків),

Чутівський район – 189,

Козельщинський район – 183 (17 нових випадків),

Машівський район – 162 (5 нових випадків),

Гребінківський район – 140,

Чорнухинський район – 138 (20 нових випадків),

Оржицький район – 108 (15 нових випадків).

Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу: Великобагачанський – 48,

Гадяч – 87,

Гадяцький – 71,

Глобинський – 90,

Гребінківський – 39,

Диканський – 42,

Зіньківський – 127,

Карлівський – 54,

Кобеляцький – 119,

Козельщинський – 63,

Горішні Плавні – 451,

Котелевський – 129,

Кременчук – 1 481,

Кременчуцький – 200,

Лохвицький – 219,

Лубни – 277,

Лубенський – 88,

Машівський – 50,

Миргород – 356,

Миргородський – 165,

Новосанжарський – 164,

Оржицький – 44,

Пирятинський – 240,

Полтава – 4 049,

Полтавський – 516,

Решетилівський – 62,

Семенівський – 105,

Хорольський – 74,

Чорнухинський – 69,

Чутівський – 24,

Шишацький – 82.