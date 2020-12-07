За добу на COVID-19 захворіло 10 811 українців, а одужало - 12 860

10 811 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 8 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 520 дітей та 512 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 319 осіб;
- летальних випадків – 195;
- одужало – 12 860 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 55 070 (зокрема методом ПЛР – 30 718, методом ІФА – 24 352).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 832 758 осіб;
- одужало – 436 564 особи;
- летальних випадків – 13 928;
- проведено ПЛР-тестувань – 4 838 679.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 475), Одеській (1 043), Запорізькій (948), Полтавській (916) та Черкаській (746) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ – 82 810 випадків;
- Вінницька область – 18 824 випадки;
- Волинська область – 26 475 випадків;
- Дніпропетровська область – 45 752 випадки;
- Донецька область – 26 235 випадків;
- Житомирська область – 32 354 випадки;
- Закарпатська область – 24 886 випадків;
- Запорізька область – 37 885 випадків;
- Івано-Франківська область – 39 541 випадок;
- Київська область – 44 554 випадки;
- Кіровоградська область – 6 418 випадків;
- Луганська область – 7 141 випадок;
- Львівська область – 50 787 випадків;
- Миколаївська область – 21 798 випадків;
- Одеська область – 52 853 випадки;
- Полтавська область – 26 571 випадок;
- Рівненська область – 34 088 випадків;
- Сумська область – 33 904 випадки;
- Тернопільська область – 29 977 випадків;
- Харківська область – 59 739 випадків;
- Херсонська область – 12 493 випадки;
- Хмельницька область – 32 539 випадків;
- Черкаська область – 27 913 випадків;
- Чернівецька область – 35 622 випадки;
- Чернігівська область – 21 599 випадків.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 26 571 випадок захворювання на COVID-19.
Одужали 16 428 (+885) жителів області, продовжують лікування 9 585 людей, зокрема 203 дитини.
Всього зареєстровано 558 летальних випадків, нових – 11 (Полтава – 3; Хорольський район – 2; Кременчук; Горішні Плавні; Карлівський, Кобеляцький, Пирятинський, Чорнухинський райони).
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 916.
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:
- Полтава – 11 058 (213 нових випадків),
- Кременчук – 3 600 (108 нових випадків),
- Горішні Плавні – 1 148 (114 нових випадків),
- Миргород – 1 053 (58 нових випадків),
- Полтавський район – 1 018 (37 нових випадків),
- Лохвицький район – 701 (58 нових випадків),
- Лубни – 699 (35 нових випадків),
- Зіньківський район – 626 (27 нових випадків),
- Котелевський район – 551 (9 нових випадків),
- Пирятинський район – 481 (18 нових випадків),
- Глобинський район – 450 (2 нові випадки),
- Новосанжарський район – 444 (10 нових випадків),
- Кременчуцький район – 419 (1 новий випадок),
- Диканський район – 380,
- Миргородський район – 326 (35 нових випадків),
- Карлівський район – 319 (38 нових випадків),
- Кобеляцький район – 315 (20 нових випадків),
- Шишацький район – 308 (13 нових випадків),
- Хорольський район – 302 (1 новий випадок),
- Великобагачанський район – 271 (14 нових випадків),
- Гадяч – 270 (10 нових випадків),
- Решетилівський район – 268 (3 нові випадки),
- Семенівський район – 240 (19 нових випадків),
- Лубенський район – 209 (6 нових випадків),
- Гадяцький район – 195 (10 нових випадків),
- Чутівський район – 189,
- Козельщинський район – 183 (17 нових випадків),
- Машівський район – 162 (5 нових випадків),
- Гребінківський район – 140,
- Чорнухинський район – 138 (20 нових випадків),
- Оржицький район – 108 (15 нових випадків).
Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:
- Великобагачанський – 48,
- Гадяч – 87,
- Гадяцький – 71,
- Глобинський – 90,
- Гребінківський – 39,
- Диканський – 42,
- Зіньківський – 127,
- Карлівський – 54,
- Кобеляцький – 119,
- Козельщинський – 63,
- Горішні Плавні – 451,
- Котелевський – 129,
- Кременчук – 1 481,
- Кременчуцький – 200,
- Лохвицький – 219,
- Лубни – 277,
- Лубенський – 88,
- Машівський – 50,
- Миргород – 356,
- Миргородський – 165,
- Новосанжарський – 164,
- Оржицький – 44,
- Пирятинський – 240,
- Полтава – 4 049,
- Полтавський – 516,
- Решетилівський – 62,
- Семенівський – 105,
- Хорольський – 74,
- Чорнухинський – 69,
- Чутівський – 24,
- Шишацький – 82.
Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!