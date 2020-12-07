Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 07.12.2020 10:00
Підтверджені:
Україна821947
Кременчук3558
Хворі:
Україна384510
Кременчук1524
Одужало:
Україна423704
Кременчук1942
Померло:
Україна13733
Кременчук92
Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

За добу на COVID-19 захворіло 10 811 українців, а одужало - 12 860

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 566

 

10 811 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 8 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 520 дітей та 512 медпрацівників.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 319 осіб;
  • летальних випадків – 195;
  • одужало – 12 860 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 55 070 (зокрема методом ПЛР – 30 718, методом ІФА – 24 352).


За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 832 758 осіб;
  • одужало – 436 564 особи;
  • летальних випадків – 13 928;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 838 679.


За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 475), Одеській (1 043), Запорізькій (948), Полтавській (916) та Черкаській (746) областях.



Кількість захворювань в регіонах:

  • Київ – 82 810 випадків;
  • Вінницька область – 18 824 випадки;
  • Волинська область – 26 475 випадків;
  • Дніпропетровська область – 45 752 випадки;
  • Донецька область – 26 235 випадків;
  • Житомирська область – 32 354 випадки;
  • Закарпатська область – 24 886 випадків;
  • Запорізька область – 37 885 випадків;
  • Івано-Франківська область – 39 541 випадок;
  • Київська область – 44 554 випадки;
  • Кіровоградська область – 6 418 випадків;
  • Луганська область – 7 141 випадок;
  • Львівська область – 50 787 випадків;
  • Миколаївська область – 21 798 випадків;
  • Одеська область – 52 853 випадки;
  • Полтавська область – 26 571 випадок;
  • Рівненська область – 34 088 випадків;
  • Сумська область – 33 904 випадки;
  • Тернопільська область – 29 977 випадків;
  • Харківська область – 59 739 випадків;
  • Херсонська область – 12 493 випадки;
  • Хмельницька область – 32 539 випадків;
  • Черкаська область – 27 913 випадків;
  • Чернівецька область – 35 622 випадки;
  • Чернігівська область – 21 599 випадків.

 


За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 26 571 випадок захворювання на COVID-19.
Одужали 16 428 (+885) жителів області, продовжують лікування 9 585 людей, зокрема 203 дитини.
Всього зареєстровано 558 летальних випадків, нових – 11 (Полтава – 3; Хорольський район – 2; Кременчук; Горішні Плавні; Карлівський, Кобеляцький, Пирятинський, Чорнухинський райони).
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 916.

Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

  • Полтава – 11 058 (213 нових випадків),
  • Кременчук – 3 600 (108 нових випадків),
  • Горішні Плавні – 1 148 (114 нових випадків),
  • Миргород – 1 053 (58 нових випадків),
  • Полтавський район – 1 018 (37 нових випадків),
  • Лохвицький район – 701 (58 нових випадків),
  • Лубни – 699 (35 нових випадків),
  • Зіньківський район – 626 (27 нових випадків),
  • Котелевський район – 551 (9 нових випадків),
  • Пирятинський район – 481 (18 нових випадків),
  • Глобинський район – 450 (2 нові випадки),
  • Новосанжарський район – 444 (10 нових випадків),
  • Кременчуцький район – 419 (1 новий випадок),
  • Диканський район – 380,
  • Миргородський район – 326 (35 нових випадків),
  • Карлівський район – 319 (38 нових випадків),
  • Кобеляцький район – 315 (20 нових випадків),
  • Шишацький район – 308 (13 нових випадків),
  • Хорольський район – 302 (1 новий випадок),
  • Великобагачанський район – 271 (14 нових випадків),
  • Гадяч – 270 (10 нових випадків),
  • Решетилівський район – 268 (3 нові випадки),
  • Семенівський район – 240 (19 нових випадків),
  • Лубенський район – 209 (6 нових випадків),
  • Гадяцький район – 195 (10 нових випадків),
  • Чутівський район – 189,
  • Козельщинський район – 183 (17 нових випадків),
  • Машівський район – 162 (5 нових випадків),
  • Гребінківський район – 140,
  • Чорнухинський район – 138 (20 нових випадків),
  • Оржицький район – 108 (15 нових випадків).

Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:

  • Великобагачанський – 48,
  • Гадяч – 87,
  • Гадяцький – 71,
  • Глобинський – 90,
  • Гребінківський – 39,
  • Диканський – 42,
  • Зіньківський – 127,
  • Карлівський – 54,
  • Кобеляцький – 119,
  • Козельщинський – 63,
  • Горішні Плавні – 451,
  • Котелевський – 129,
  • Кременчук – 1 481,
  • Кременчуцький – 200,
  • Лохвицький – 219,
  • Лубни – 277,
  • Лубенський – 88,
  • Машівський – 50,
  • Миргород – 356,
  • Миргородський – 165,
  • Новосанжарський – 164,
  • Оржицький – 44,
  • Пирятинський – 240,
  • Полтава – 4 049,
  • Полтавський – 516,
  • Решетилівський – 62,
  • Семенівський – 105,
  • Хорольський – 74,
  • Чорнухинський – 69,
  • Чутівський – 24,
  • Шишацький – 82.

 

Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!
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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
компанія «Інтера Люкс»

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