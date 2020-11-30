Ferrexpo домоглася скасування замороження акцій Полтавського ГЗК у суді Києва

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Це рішення суду не може бути оскаржене

Районний суд Києва ухвалив рішення про скасування для Ferrexpo AG Switzerland замороження 50,3% акцій Полтавського гірнично-збагачувального комбінату (ГЗК). Про це йдеться у заяві Ferrexpo.





Згідно із заявою, компанія успішно позвалася до українського суду щодо скасування обмеження, яке охоплювало 50,3% акцій Ferrexpo Poltava Mining (FPM), які належать Ferrexpo AG Switzerland.





У компанії нагадали, що 19 червня районний суд першої інстанції встановив обмеження на 50,3% акцій FPM. 6 жовтня 2020 року Група оголосила, що не змогла оскаржити цей судовий наказ. Після нового клопотання щодо скасування обмеження, яке було подано до суду у листопаді 2020 року, група домоглася його скасування. При цьому зазначається, що це рішення суду не може бути оскаржене.



