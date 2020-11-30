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«У Кременчуці дуже складно знайти пожежний гідрант», – рятувальники

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 553 Коментарів: 5

 
Причиною стало утеплення будинків

У Кременчуці дуже складно знайти пожежний гідрант, бо більше 50% гідрантів у місті наразі не мають покажчиків. Про це під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій повідомив головний фахівець відділу цивільного захисту міськрайонного управління ГУ ДСНС у Полтавській області, Юрій Сахно. 

 

За його словами, все важче знаходити пожежні гідранти, позаяк покажчики, які були нанесені на будівлі, зникли під шаром утеплювачу:

 

«Якщо питання ремонту вирішується, то питання забезпечення пожежними покажчиками погіршується. Багато покажчиків були нанесені на житлових будинках. При проведенні утеплення їх просто замуровали», – сказав Юрій Сахно.

 

Рятувальники пропонують надати приписи власникам будівель, аби покажчики повернули. І, мовляв, у першу чергу це треба робити біля об’єктів соціальної сфери. Прохання ДСНСників комісія підтримала.

1
Автор: Юлия Волынская
Теги: гідранти
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 5

770
inattentive:
Сьогодні, 11:27

Согласен, очень плохо когда закрывают указатели. Но разве карты-схемы у пожарников нет ?. Приведу пример : в 2015 году, на Гвардейской, был вроде как поджег авто на стоянке. Приехала пожарка оперативно , как оказалось воды нехватило ,пока ехала вторая машина первые искали гидрант , ни один дом (вокруг стоянки) в том районе не утеплен , табличек тоже вроде не нашли , просто открывали подряд все люки и заглядывали (один гидрант нашли ,но он или "залип" от  старости или вообще не работал) ,не было видно чтобы кто то изучал в какую то карту схему . (Не спорю , могли что то и упустить или чего то не знать .) Напрашивается вопрос : кто то вообще следит и обслуживает гидранты и как часто делается обход, проверка наличия и целосности  табличек-указателей ?


7 0
21
Sergio:
Сьогодні, 12:07

Цитата: inattentive

Согласен, очень плохо когда закрывают указатели. Но разве карты-схемы у пожарников нет ?. Приведу пример : в 2015 году, на Гвардейской, был вроде как поджег авто на стоянке. Приехала пожарка оперативно , как оказалось воды нехватило ,пока ехала вторая машина первые искали гидрант , ни один дом (вокруг стоянки) в том районе не утеплен , табличек тоже вроде не нашли , просто открывали подряд все люки и заглядывали (один гидрант нашли ,но он или "залип" от  старости или вообще не работал) ,не было видно чтобы кто то изучал в какую то карту схему . (Не спорю , могли что то и упустить или чего то не знать .) Напрашивается вопрос : кто то вообще следит и обслуживает гидранты и как часто делается обход, проверка наличия и целосности  табличек-указателей ?

а чего гидранты наружными не делают, зачем их прятать?


1 5
770
inattentive:
Сьогодні, 12:41

Цитата: Sergio
Цитата: inattentive

Согласен, очень плохо когда закрывают указатели. Но разве карты-схемы у пожарников нет ?. Приведу пример : в 2015 году, на Гвардейской, был вроде как поджег авто на стоянке. Приехала пожарка оперативно , как оказалось воды нехватило ,пока ехала вторая машина первые искали гидрант , ни один дом (вокруг стоянки) в том районе не утеплен , табличек тоже вроде не нашли , просто открывали подряд все люки и заглядывали (один гидрант нашли ,но он или "залип" от  старости или вообще не работал) ,не было видно чтобы кто то изучал в какую то карту схему . (Не спорю , могли что то и упустить или чего то не знать .) Напрашивается вопрос : кто то вообще следит и обслуживает гидранты и как часто делается обход, проверка наличия и целосности  табличек-указателей ?

а чего гидранты наружными не делают, зачем их прятать?

Ваш вопрос в основном к пожарникам. (Я лично не знаю ,наверное так технологически задумано, возможно чтобы не размерзались зимой ). А в статье подняли вопрос табличек указывающих на место где находятся гидранты. 


3 0
842
почемучка:
Сьогодні, 12:44

Цитата: Sergio
а чего гидранты наружными не делают, зачем их прятать?
мабуть складно догадатись шо вода має властивість переходити в твердий стан при температурі від нуля і нижче градусів? Через що порушується герметичність і лопаються  вентилі і муфти


3 0
119
Yuri:
Сьогодні, 13:55

ТЮ ??? - тю - тю ... ??? А за что вам (МЧС) деньги платят? Изучить размещение гидрантов - сложно?! Да, по всему городу! Проще "надати приписи" ??? А что вода зимой замерзает - только в ноябре узнали ... Далее - рассказать врачу - какой диагноз и схему лечения, рассказать электрику - где замыкает, рассказать сантехнику - какую прокладку ставить, автослесарю ... ... ...


4 0

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