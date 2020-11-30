«У Кременчуці дуже складно знайти пожежний гідрант», – рятувальники

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 553 Коментарів: 5

У Кременчуці дуже складно знайти пожежний гідрант, бо більше 50% гідрантів у місті наразі не мають покажчиків. Про це під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій повідомив головний фахівець відділу цивільного захисту міськрайонного управління ГУ ДСНС у Полтавській області, Юрій Сахно.

За його словами, все важче знаходити пожежні гідранти, позаяк покажчики, які були нанесені на будівлі, зникли під шаром утеплювачу:

«Якщо питання ремонту вирішується, то питання забезпечення пожежними покажчиками погіршується. Багато покажчиків були нанесені на житлових будинках. При проведенні утеплення їх просто замуровали», – сказав Юрій Сахно.

Рятувальники пропонують надати приписи власникам будівель, аби покажчики повернули. І, мовляв, у першу чергу це треба робити біля об’єктів соціальної сфери. Прохання ДСНСників комісія підтримала.