Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 30.11.2020 10:00
Підтверджені:
Україна732625
Кременчук3010
Хворі:
Україна375149
Кременчук1351
Одужало:
Україна345149
Кременчук1577
Померло:
Україна12327
Кременчук82
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу COVID-19 виявили у 9 946 українців, на Полтавщині – у 276

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 901

 

За добу в області померло 7 пацієнтів з COVID-19

9 946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 30 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 570 дітей та 360 медпрацівників.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 161 особу;
  • летальних випадків – 114;
  • одужало – 5 771 особа;
  • здійснено тестувань за добу – 31 901 (зокрема методом ПЛР – 26 290, методом ІФА – 5 611).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 732 625 осіб;
  • одужало – 345 149 осіб;
  • летальних випадків – 12 327;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 528 772.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 460), Дніпропетровській (1 138), Одеській (818), Запорізькій (725) та Київській (691) областях.


 


Кількість захворювань в регіонах:

  • Київ – 70 478 випадків;
  • Вінницька область – 17 405 випадків;
  • Волинська область – 24 135 випадків;
  • Дніпропетровська область – 38 789 випадків;
  • Донецька область – 22 807 випадків;
  • Житомирська область – 29 911 випадків;
  • Закарпатська область – 23 193 випадки;
  • Запорізька область – 30 875 випадків;
  • Івано-Франківська область – 36 434 випадки;
  • Київська область – 37 687 випадків;
  • Кіровоградська область – 5 286 випадків;
  • Луганська область – 6 274 випадки;
  • Львівська область – 46 078 випадків;
  • Миколаївська область – 18 535 випадків;
  • Одеська область – 44 949 випадків;
  • Полтавська область – 22 055 випадків;
  • Рівненська область – 30 956 випадків;
  • Сумська область – 28 831 випадок;
  • Тернопільська область – 27 849 випадків;
  • Харківська область – 55 341 випадок;
  • Херсонська область – 10 149 випадків;
  • Хмельницька область – 29 577 випадків;
  • Черкаська область – 22 924 випадки;
  • Чернівецька область – 33 732 випадки;
  • Чернігівська область – 18 375 випадків.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 22 055 випадків захворювання на COVID-19.


Одужали 11 702 (+35) жителі області, продовжують лікування 9 883 людини, зокрема 189 дітей. Всього зареєстровано 470 летальних випадків, нових – 7 (Полтава – 6; Глобинський район).


За минулу добу зареєстровано нових випадків – 276.


 


Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

  • Полтава – 9 777 (142 нові випадки),
  • Кременчук – 2 846,
  • Горішні Плавні – 865,
  • Миргород – 836,
  • Полтавський район – 826 (3 нові випадки),
  • Лубни – 560 (9 нових випадків),
  • Зіньківський район – 526,
  • Лохвицький район – 523,
  • Котелевський район – 494 (7 нових випадків),
  • Глобинський район – 370 (7 нових випадків),
  • Новосанжарський район – 366 (11 нових випадків),
  • Диканський район – 337 (8 нових випадків),
  • Кременчуцький район – 327,
  • Пирятинський район – 307 (1 новий випадок),
  • Шишацький район – 262,
  • Карлівський район – 257 (11 нових випадків),
  • Хорольський район – 252 (24 нові випадки),
  • Кобеляцький район – 238,
  • Великобагачанський район – 233,
  • Решетилівський район – 226,
  • Миргородський район – 225,
  • Гадяч – 218 (9 нових випадків),
  • Лубенський район – 170 (7 нових випадків),
  • Чутівський район – 170,
  • Семенівський район – 159 (22 нові випадки),
  • Гадяцький район – 148 (9 нових випадків),
  • Машівський район – 144,
  • Козельщинський район – 132,
  • Гребінківський район – 117,
  • Оржицький район – 75 (6 нових випадків),
  • Чорнухинський район – 69.

Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:

  • Великобагачанський – 70,
  • Гадяч – 72,
  • Гадяцький – 40,
  • Глобинський – 99,
  • Гребінківський – 27,
  • Диканський – 50,
  • Зіньківський – 130,
  • Карлівський – 42,
  • Кобеляцький – 78,
  • Козельщинський – 43,
  • Горішні Плавні – 359,
  • Котелевський – 131,
  • Кременчук – 1 311,
  • Кременчуцький – 201,
  • Лохвицький – 120,
  • Лубни – 228,
  • Лубенський – 75,
  • Машівський – 37,
  • Миргород – 371,
  • Миргородський – 107,
  • Новосанжарський – 129,
  • Оржицький – 23,
  • Пирятинський – 172,
  • Полтава – 5 259,
  • Полтавський – 408,
  • Решетилівський – 59,
  • Семенівський – 60,
  • Хорольський – 73,
  • Чорнухинський – 14,
  • Чутівський – 20,
  • Шишацький – 75.

Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус статистика заболеваемость
компанія «Інтера Люкс»

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