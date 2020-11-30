За добу COVID-19 виявили у 9 946 українців, на Полтавщині – у 276

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За добу в області померло 7 пацієнтів з COVID-19

9 946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 30 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 570 дітей та 360 медпрацівників.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 161 особу;

летальних випадків – 114;

одужало – 5 771 особа;

здійснено тестувань за добу – 31 901 (зокрема методом ПЛР – 26 290, методом ІФА – 5 611).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 732 625 осіб;

одужало – 345 149 осіб;

летальних випадків – 12 327;

проведено ПЛР-тестувань – 4 528 772.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 460), Дніпропетровській (1 138), Одеській (818), Запорізькій (725) та Київській (691) областях.









Кількість захворювань в регіонах:

Київ – 70 478 випадків;

Вінницька область – 17 405 випадків;

Волинська область – 24 135 випадків;

Дніпропетровська область – 38 789 випадків;

Донецька область – 22 807 випадків;

Житомирська область – 29 911 випадків;

Закарпатська область – 23 193 випадки;

Запорізька область – 30 875 випадків;

Івано-Франківська область – 36 434 випадки;

Київська область – 37 687 випадків;

Кіровоградська область – 5 286 випадків;

Луганська область – 6 274 випадки;

Львівська область – 46 078 випадків;

Миколаївська область – 18 535 випадків;

Одеська область – 44 949 випадків;

Полтавська область – 22 055 випадків;

Рівненська область – 30 956 випадків;

Сумська область – 28 831 випадок;

Тернопільська область – 27 849 випадків;

Харківська область – 55 341 випадок;

Херсонська область – 10 149 випадків;

Хмельницька область – 29 577 випадків;

Черкаська область – 22 924 випадки;

Чернівецька область – 33 732 випадки;

Чернігівська область – 18 375 випадків.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 22 055 випадків захворювання на COVID-19.





Одужали 11 702 (+35) жителі області, продовжують лікування 9 883 людини, зокрема 189 дітей. Всього зареєстровано 470 летальних випадків, нових – 7 (Полтава – 6; Глобинський район).





За минулу добу зареєстровано нових випадків – 276.









Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

Полтава – 9 777 (142 нові випадки),

Кременчук – 2 846,

Горішні Плавні – 865,

Миргород – 836,

Полтавський район – 826 (3 нові випадки),

Лубни – 560 (9 нових випадків),

Зіньківський район – 526,

Лохвицький район – 523,

Котелевський район – 494 (7 нових випадків),

Глобинський район – 370 (7 нових випадків),

Новосанжарський район – 366 (11 нових випадків),

Диканський район – 337 (8 нових випадків),

Кременчуцький район – 327,

Пирятинський район – 307 (1 новий випадок),

Шишацький район – 262,

Карлівський район – 257 (11 нових випадків),

Хорольський район – 252 (24 нові випадки),

Кобеляцький район – 238,

Великобагачанський район – 233,

Решетилівський район – 226,

Миргородський район – 225,

Гадяч – 218 (9 нових випадків),

Лубенський район – 170 (7 нових випадків),

Чутівський район – 170,

Семенівський район – 159 (22 нові випадки),

Гадяцький район – 148 (9 нових випадків),

Машівський район – 144,

Козельщинський район – 132,

Гребінківський район – 117,

Оржицький район – 75 (6 нових випадків),

Чорнухинський район – 69.

Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:

Великобагачанський – 70,

Гадяч – 72,

Гадяцький – 40,

Глобинський – 99,

Гребінківський – 27,

Диканський – 50,

Зіньківський – 130,

Карлівський – 42,

Кобеляцький – 78,

Козельщинський – 43,

Горішні Плавні – 359,

Котелевський – 131,

Кременчук – 1 311,

Кременчуцький – 201,

Лохвицький – 120,

Лубни – 228,

Лубенський – 75,

Машівський – 37,

Миргород – 371,

Миргородський – 107,

Новосанжарський – 129,

Оржицький – 23,

Пирятинський – 172,

Полтава – 5 259,

Полтавський – 408,

Решетилівський – 59,

Семенівський – 60,

Хорольський – 73,

Чорнухинський – 14,

Чутівський – 20,

Шишацький – 75.

Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!