За добу COVID-19 виявили у 9 946 українців, на Полтавщині – у 276

За добу в області померло 7 пацієнтів з COVID-19
9 946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 30 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 570 дітей та 360 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 161 особу;
- летальних випадків – 114;
- одужало – 5 771 особа;
- здійснено тестувань за добу – 31 901 (зокрема методом ПЛР – 26 290, методом ІФА – 5 611).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 732 625 осіб;
- одужало – 345 149 осіб;
- летальних випадків – 12 327;
- проведено ПЛР-тестувань – 4 528 772.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 460), Дніпропетровській (1 138), Одеській (818), Запорізькій (725) та Київській (691) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ – 70 478 випадків;
- Вінницька область – 17 405 випадків;
- Волинська область – 24 135 випадків;
- Дніпропетровська область – 38 789 випадків;
- Донецька область – 22 807 випадків;
- Житомирська область – 29 911 випадків;
- Закарпатська область – 23 193 випадки;
- Запорізька область – 30 875 випадків;
- Івано-Франківська область – 36 434 випадки;
- Київська область – 37 687 випадків;
- Кіровоградська область – 5 286 випадків;
- Луганська область – 6 274 випадки;
- Львівська область – 46 078 випадків;
- Миколаївська область – 18 535 випадків;
- Одеська область – 44 949 випадків;
- Полтавська область – 22 055 випадків;
- Рівненська область – 30 956 випадків;
- Сумська область – 28 831 випадок;
- Тернопільська область – 27 849 випадків;
- Харківська область – 55 341 випадок;
- Херсонська область – 10 149 випадків;
- Хмельницька область – 29 577 випадків;
- Черкаська область – 22 924 випадки;
- Чернівецька область – 33 732 випадки;
- Чернігівська область – 18 375 випадків.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 22 055 випадків захворювання на COVID-19.
Одужали 11 702 (+35) жителі області, продовжують лікування 9 883 людини, зокрема 189 дітей. Всього зареєстровано 470 летальних випадків, нових – 7 (Полтава – 6; Глобинський район).
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 276.
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:
- Полтава – 9 777 (142 нові випадки),
- Кременчук – 2 846,
- Горішні Плавні – 865,
- Миргород – 836,
- Полтавський район – 826 (3 нові випадки),
- Лубни – 560 (9 нових випадків),
- Зіньківський район – 526,
- Лохвицький район – 523,
- Котелевський район – 494 (7 нових випадків),
- Глобинський район – 370 (7 нових випадків),
- Новосанжарський район – 366 (11 нових випадків),
- Диканський район – 337 (8 нових випадків),
- Кременчуцький район – 327,
- Пирятинський район – 307 (1 новий випадок),
- Шишацький район – 262,
- Карлівський район – 257 (11 нових випадків),
- Хорольський район – 252 (24 нові випадки),
- Кобеляцький район – 238,
- Великобагачанський район – 233,
- Решетилівський район – 226,
- Миргородський район – 225,
- Гадяч – 218 (9 нових випадків),
- Лубенський район – 170 (7 нових випадків),
- Чутівський район – 170,
- Семенівський район – 159 (22 нові випадки),
- Гадяцький район – 148 (9 нових випадків),
- Машівський район – 144,
- Козельщинський район – 132,
- Гребінківський район – 117,
- Оржицький район – 75 (6 нових випадків),
- Чорнухинський район – 69.
Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:
- Великобагачанський – 70,
- Гадяч – 72,
- Гадяцький – 40,
- Глобинський – 99,
- Гребінківський – 27,
- Диканський – 50,
- Зіньківський – 130,
- Карлівський – 42,
- Кобеляцький – 78,
- Козельщинський – 43,
- Горішні Плавні – 359,
- Котелевський – 131,
- Кременчук – 1 311,
- Кременчуцький – 201,
- Лохвицький – 120,
- Лубни – 228,
- Лубенський – 75,
- Машівський – 37,
- Миргород – 371,
- Миргородський – 107,
- Новосанжарський – 129,
- Оржицький – 23,
- Пирятинський – 172,
- Полтава – 5 259,
- Полтавський – 408,
- Решетилівський – 59,
- Семенівський – 60,
- Хорольський – 73,
- Чорнухинський – 14,
- Чутівський – 20,
- Шишацький – 75.
Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!