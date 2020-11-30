5 000 гривень пропонував п'яний керманич кременчуцьким патрульним

Нетверезий водій пропонував 5 000 гривень патрульним. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, це сталося 28 листопада близько 23.00.
У проїзді Ярославському зупинили 28-річного містянина на Ford Transit за порушення ПДР. Під час спілкування з керманичем, поліцейські побачили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер підтвердив їх підозри, показавши результат 1,64‰.
Тоді водій почав пропонувати копам 5 000 грн аби уникнути відповідальності. Його попереджували, проте він не заспокоювався.
Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для фіксування спроби підкупу та склали на водія адмінматеріали:
Усього за вихідні патрульні спіймали 9 нетверезих водіїв.