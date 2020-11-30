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5 000 гривень пропонував п'яний керманич кременчуцьким патрульним

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 452

 

Молодик до останнього думав, що йому вдасться вмовити правоохоронців

Нетверезий водій пропонував 5 000 гривень патрульним. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, це сталося 28 листопада близько 23.00. 


У проїзді Ярославському зупинили 28-річного містянина на Ford Transit за порушення ПДР. Під час спілкування з керманичем, поліцейські побачили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер підтвердив їх підозри, показавши результат 1,64‰. 


Тоді водій почав пропонувати копам 5 000 грн аби уникнути відповідальності. Його попереджували, проте він не заспокоювався. 


Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для фіксування спроби підкупу та склали на водія адмінматеріали: 

  • за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння);
  • за ч. 1 ст. 121 (Керування транспортним засобом, що має технічні несправності) КУпАП.

Усього за вихідні патрульні спіймали 9 нетверезих водіїв. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: нетверезий водій хабар
компанія «Інтера Люкс»

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