5 000 гривень пропонував п'яний керманич кременчуцьким патрульним

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 452

Молодик до останнього думав, що йому вдасться вмовити правоохоронців

Нетверезий водій пропонував 5 000 гривень патрульним. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, це сталося 28 листопада близько 23.00.





У проїзді Ярославському зупинили 28-річного містянина на Ford Transit за порушення ПДР. Під час спілкування з керманичем, поліцейські побачили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер підтвердив їх підозри, показавши результат 1,64‰.





Тоді водій почав пропонувати копам 5 000 грн аби уникнути відповідальності. Його попереджували, проте він не заспокоювався.





Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для фіксування спроби підкупу та склали на водія адмінматеріали:

за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння);

за ч. 1 ст. 121 (Керування транспортним засобом, що має технічні несправності) КУпАП.

Усього за вихідні патрульні спіймали 9 нетверезих водіїв.