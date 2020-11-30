Від 3,5 до 38 хокейних арен: як в Україні відроджують хокей

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 568

За ініціативи Федерації хокею України, керівництво, тренерський штаб та гравців кременчуцької команди відзначили нагородами Кабінету міністрів України та Міністерства молоді та спорту України за перемогу в чемпіонаті країни сезону 2019/2020. Президент та головний тренер кременчуцької команди отримали цінний подарунок Кабінету Міністрів України (годинник – ред.) та знак пошани Міністерства молоді та спорту України.





Після нагородження президент Федерації хокею України Анатолій Брезвін відповів на питання журналістів Кременчука.

- Наша місія була тому, аби приїхати з представниками Мінмолодьспорту й вручити нагороди від Мабінету міністрів керівництву клубу, тренерам і гравцям. Так, було відзначено чемпіонство «Кременчука» у попередньому сезоні. Ідея нагородити переможця виникла ще до пандемії коронавірусу, але на заваді стали непрості умови. Тим паче ця процедура займає доволі багато часу. Тож реалізували її лише зараз, – зазначив керівник ФХУ Анатолій Брезвін.









Про розвиток хокейної інфраструктури





- У 2006 році на всю Україну залишилося 3,5 льодові арени (Харків та Київ), які доживали свій термін і могли через рік-два могли припинити свою діяльність. Сьогодні в країні працює 38 арен і 27, які відповідають вимогам, щоб проводити турніри Міжнародної федерації хокею (МФХ). Вони розташовані у 15 областях України.





На всіх 27 аренах присутній хокей і є 27 шкіл або відділів хокею.





Наше завдання Федерації, щоб працювати з Кабінетом міністрів України, Міністерством молоді та спорту, щоб арени були в усіх обласних центра. І тоді ми з повною впевненістю можемо казати, що хокей – національний вид спорту України.

- Коли в кожному обласному центрі може з’явитися льодова арена?





- У 2013 році була створена програма розвитку хокею на 2014-2018 роки. Тоді ми рахували, що передбачалося побудувати 40 арен. Тоді Кабінетом міністрів передбачали виділяти по 650 мн грн на будівництво арен. Як у 2014 році Кабмін зупинив пункт програми з будівництва арен, він також передбачав після відкриття – створення на цій базі хокейної школи. Зверталися до Кабміну, Міністерства та Президента, але зрушень не було, зараз є позитив і розуміння. Якщо в рік будуватимемо по 3-5 арен, то за 4 роки вся Україна, мінімум в кожному обласному центрі, гратиме в хокей.





Нагадаємо, що Анатолій Брезвін повідомив журналістам, що він не візьме участь у виборах президента ФХУ цього року. Генеральний конгрес Федерації має відбутися 18 грудня.



