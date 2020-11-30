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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Понад тисячу лікарів Полтавщини застрахували на випадок інфікування на COVID-19

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 725

 

Найбільше медиків застрахувала Миколаївська ОДА, а найменше Луганська 

Полтавська ОДА застрахувала 1 тисячу 223 лікарів та інших працівників медзакладів на випадок інфікування на COVID-19 під час роботи. Про це повідомляє аналітичний портал «Слово і Діло».


Загалом обласні державні адміністрації застрахували таку кількість медпрацівників:

  • Миколаївська ОДА – 5 270;
  • Львівська ОДА – 5 235;
  • Сумська ОДА – 4 661;
  • Тернопільська ОДА – 1 722;
  • Черкаська ОДА – 1 387;
  • Полтавська ОДА – 1 233;
  • Одеська ОДА – 1 123;
  • Рівненська ОДА – 783;
  • Чернігівська ОДА – 628;
  • Вінницька ОДА – 592;
  • Івано-Франківська ОДА – 403;
  • Луганська ОДА – 96.
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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус страхування лікарі
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