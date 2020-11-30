Понад тисячу лікарів Полтавщини застрахували на випадок інфікування на COVID-19

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 725

Полтавська ОДА застрахувала 1 тисячу 223 лікарів та інших працівників медзакладів на випадок інфікування на COVID-19 під час роботи. Про це повідомляє аналітичний портал «Слово і Діло» .



Загалом обласні державні адміністрації застрахували таку кількість медпрацівників: