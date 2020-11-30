Понад тисячу лікарів Полтавщини застрахували на випадок інфікування на COVID-19
Сьогодні, 08:29
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Найбільше медиків застрахувала Миколаївська ОДА, а найменше Луганська
Полтавська ОДА застрахувала 1 тисячу 223 лікарів та інших працівників медзакладів на випадок інфікування на COVID-19 під час роботи. Про це повідомляє аналітичний портал «Слово і Діло».
Загалом обласні державні адміністрації застрахували таку кількість медпрацівників:
- Миколаївська ОДА – 5 270;
- Львівська ОДА – 5 235;
- Сумська ОДА – 4 661;
- Тернопільська ОДА – 1 722;
- Черкаська ОДА – 1 387;
- Полтавська ОДА – 1 233;
- Одеська ОДА – 1 123;
- Рівненська ОДА – 783;
- Чернігівська ОДА – 628;
- Вінницька ОДА – 592;
- Івано-Франківська ОДА – 403;
- Луганська ОДА – 96.