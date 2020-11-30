Від завтра, 1 грудня, у поїзди повертаються чай та кава

Сьогодні, 07:37 Переглядів: 625 Коментарів: 2

З 1 грудня Укрзалізниця поновлює реалізацію чайно-кавової продукції у пасажирських поїздах. Таке рішення прийнято через численні звернення та побажання пасажирів повернути чай та каву.





Усі напої надаватимуться в одноразовому посуді - гофрованих стаканах місткістю 250 мл. Ціна за улюблені гарячі напої, як і раніше, складатиме 10 грн.





- Зі свого боку Укрзалізниця надаватиме послуги відповідно до санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм. Усі напої надаватимуться в одноразовому посуді — гофрованих стаканах місткістю 250 мл. Ціна послуги для пасажирів не зміниться: як і раніше, чай, кава та вода у пляшці (0,5 л) коштуватимуть по 10 грн. Замовити та оплатити напої можна буде при оформленні проїзних квитків онлайн. Також для зручності пасажирів у поїздах буде реалізовуватися інша продукція в індивідуальному пакуванні: печиво, вафлі, снеки та інше. - йдеться у повідомленні.