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Від завтра, 1 грудня, у поїзди повертаються чай та кава

Сьогодні, 07:37 Переглядів: 625 Коментарів: 2

 

Напої будуть подавати в одноразовому посуді 

З 1 грудня Укрзалізниця поновлює реалізацію чайно-кавової продукції у пасажирських поїздах. Таке рішення прийнято через численні звернення та побажання пасажирів повернути чай та каву.


Усі напої надаватимуться в одноразовому посуді - гофрованих стаканах місткістю 250 мл. Ціна за улюблені гарячі напої, як і раніше, складатиме 10 грн.


- Зі свого боку Укрзалізниця надаватиме послуги відповідно до санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм. Усі напої надаватимуться в одноразовому посуді — гофрованих стаканах місткістю 250 мл. Ціна послуги для пасажирів не зміниться: як і раніше, чай, кава та вода у пляшці (0,5 л) коштуватимуть по 10 грн. Замовити та оплатити напої можна буде при оформленні проїзних квитків онлайн. Також для зручності пасажирів у поїздах буде реалізовуватися інша продукція в індивідуальному пакуванні: печиво, вафлі, снеки та інше. - йдеться у повідомленні. 
2
Автор: Альона Душенко
Теги: Укрзалізниця чай кава поїзд
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

5
Мария:
Сьогодні, 11:11

Отлично, давно  нужно было  перейти на одноразовую посуду,  а не мыть  стаканы в тазиках  ( или   вообще не мыть).


1 1
1 062
hunter:
Сьогодні, 11:18

УРАА,закроем всех на логдаун и разрешим продавать напитки в поезде.Ах да на заправках такой же кофе не разрешать продавать. smile  От клоуны.smilesmilesmile


1 1

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