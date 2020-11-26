Двоє пацієнтів з діагнозом COVID-19 померли у Кременчуці

Сьогодні, 20:05 Переглядів: 530

Сьогодні, 29 листопада, у Кременчуці зареєстровано 34 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіли двадцять дві жінки віком від 22 до 71 років та дванадцять чоловіків віком від 23 до 82 років. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.



Всі пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів.



По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування.



З'ясовується коло контактних.



На жаль, два пацієнти померли.



Всього зареєстровано 3010 випадків.



Одужало 1577.



Померло 82.