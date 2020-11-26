Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 26.11.2020 10:00
Підтверджені:
Україна677189
Кременчук2709
Хворі:
Україна348077
Кременчук1097
Одужало:
Україна317395
Кременчук1537
Померло:
Україна11717
Кременчук75
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Двоє пацієнтів з діагнозом COVID-19 померли у Кременчуці

Сьогодні, 20:05 Переглядів: 530

В місті понад три тисячі захворівших на коронавірус

Сьогодні, 29 листопада, у Кременчуці зареєстровано 34 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіли двадцять дві жінки віком від 22 до 71 років та дванадцять чоловіків віком від 23 до 82 років. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука. 


Всі пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів.


По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування.


З'ясовується коло контактних.


На жаль, два пацієнти померли.


Всього зареєстровано 3010 випадків.


Одужало 1577.


Померло 82.

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус
компанія «Інтера Люкс»
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