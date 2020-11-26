У навчальних закладах Кременчука зафіксували 8 випадків коронавірусної інфекції

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Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації інформує про 8 нових випадків коронавірусної інфекції у навчальних закладах Кременчука.





У довідці за 26 листопада – наступні дані щодо захворюваності: