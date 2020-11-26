У навчальних закладах Кременчука зафіксували 8 випадків коронавірусної інфекції
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Кременчуцьку спеціалізовану школу-інтернат спортивного профілю І-ІІІ ст. ім. І.М. Піддубного повністю закрили
Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації інформує про 8 нових випадків коронавірусної інфекції у навчальних закладах Кременчука.
У довідці за 26 листопада – наступні дані щодо захворюваності:
- гімназія №26 – педагог;
- гімназія №20 – педагог (один клас на дистанційному навчанні до 4 грудня);
- ДНЗ (ясла-садок) №5 – непедагогічний співробітник (одна група на карантині до 29 листопада);
- ДНЗ (ясла-садок) №34 – два педагога (одна група на карантині до 1 грудня);
- ДНЗ (ясла-садок) №59 – вихованець (одна група на карантині до 4 грудня);
- Кременчуцька спеціалізована школа-інтернат спортивного профілю І-ІІІ ст. ім. І.М. Піддубного – педагог (заклад повністю закритий до 14 грудня);
- Кременчуцський льотний коледж ХНУВС – студент.
Автор: Катерина Турубара
Джерело фото: glavcom.ua