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Кременчук, Освіта, Коронавірус / Карантин

У навчальних закладах Кременчука зафіксували 8 випадків коронавірусної інфекції

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1 318

 

Кременчуцьку спеціалізовану школу-інтернат спортивного профілю І-ІІІ ст. ім. І.М. Піддубного повністю закрили

Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації інформує про 8 нових випадків коронавірусної інфекції у навчальних закладах Кременчука.


У довідці за 26 листопада – наступні дані щодо захворюваності:

  • гімназія №26 – педагог;
  • гімназія №20 – педагог (один клас на дистанційному навчанні до 4 грудня);
  • ДНЗ (ясла-садок) №5 – непедагогічний співробітник (одна група на карантині до 29 листопада);
  • ДНЗ (ясла-садок) №34 – два педагога (одна група на карантині до 1 грудня);
  • ДНЗ (ясла-садок) №59 – вихованець (одна група на карантині до 4 грудня);
  • Кременчуцька спеціалізована школа-інтернат спортивного профілю І-ІІІ ст. ім. І.М. Піддубного – педагог (заклад повністю закритий до 14 грудня);
  • Кременчуцський льотний коледж ХНУВС – студент.
У трьох школах та медколеджі Кременчука виявили нові випадки COVID-19
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: glavcom.ua
Теги: коронавірус коронавирус школы детский сад летный колледж
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