Правоохоронці затримали молодика, який погрожував розправою відділення поліції на Полтавщині та «замінував» мости у Києві

Сьогодні, 11:45 Переглядів: 487

Правоохоронці затримали молодика, який погрожував розправою відділенню поліції на Полтавщині та «замінував» мости у Києві. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області.





Інформація до поліції надійшла сьогодні, 27 листопада, близько 1.00. Заявник повідомив про замінування мостів у Києві та намір застосувати зброю відносно працівників Машівського відділення поліції Полтавської області.





Інформацію перевірили, вона не підтвердилася. А 4 години потому «жартівника» затримали. Йому 29 років, він мешканець Машівського району.





Навіщо він це зробив встановлюють. У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності). Затриманому загрожує до 6 років позбавлення волі.