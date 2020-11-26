Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 26.11.2020 10:00
Підтверджені:
Україна677189
Кременчук2709
Хворі:
Україна348077
Кременчук1097
Одужало:
Україна317395
Кременчук1537
Померло:
Україна11717
Кременчук75
Надзвичайні новини

Правоохоронці затримали молодика, який погрожував розправою відділення поліції на Полтавщині та «замінував» мости у Києві

Сьогодні, 11:45 Переглядів: 487

 

Чотири години знадобилося поліцейським, аби вийти на слід зловмисника

Правоохоронці затримали молодика, який погрожував розправою відділенню поліції на Полтавщині та «замінував» мости у Києві. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області. 


Інформація до поліції надійшла сьогодні, 27 листопада, близько 1.00. Заявник повідомив про замінування мостів у Києві та намір застосувати зброю відносно працівників Машівського відділення поліції Полтавської області. 


Інформацію перевірили, вона не підтвердилася. А 4 години потому «жартівника» затримали. Йому 29 років, він мешканець Машівського району. 


Навіщо він це зробив встановлюють. У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності). Затриманому загрожує до 6 років позбавлення волі. 

1
Автор: Юлия Волынская
Теги: замінування хибний виклик
компанія «Інтера Люкс»

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх