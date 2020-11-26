На Полтавщині адмінбудівлю підсвітили помаранчевим кольором

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Полтавщина приєдналася до міжнародної акції «16 днів проти насильства», яка щорічно триває з 25 листопада до 10 грудня. У цей період підсвітили будівлю Полтавської обласної державної адміністрації помаранчевим кольором. Його використовують для привернення уваги суспільства до проблеми домашнього насильства, яка нині на третьому місці після світової економічної кризи та пандемії коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної державної адміністрації.

Також в області вночі підсвічене помаранчевим кольором приміщення Миргородського міськвиконкому.

Міжнародна акція «16 днів проти насильства» проводиться з 1991 року.

Основними завданнями акції в Україні є:

привернення уваги громадськості до актуальних для українського суспільства проблем подолання насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми та жорстокого поводження з дітьми, гендерного насильства та забезпечення рівних прав жінок і чоловіків;

активізація партнерського руху органів державної влади, державних закладів, громадських організацій щодо викорінення домашнього насильства;

проведення інформаційних кампаній з метою підвищення обізнаності населення України з питань попередження насильства в сім'ї, жорсткого поводження з дітьми, формування свідомості всіх верств населення щодо нетерпимого ставлення до насильства;

формування свідомості усіх верств населення щодо нетерпимого ставлення до насильства.

Дати початку та завершення Кампанії вибрані не випадково. Вони створюють символічний ланцюжок, поєднуючи заходи проти насильства стосовно жінок та дії щодо захисту прав людини, підкреслюючи, що будь-які прояви насильства над людиною, незалежно від її статі, є порушенням прав людини.