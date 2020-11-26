Вчителям радять не оформлювати листок із тимчасової непрацездатності, якщо вони на самоізоляції та працюють

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 662

У такому випадку під час дистанційної роботи педагоги отримають лише половину зарплатні

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов радить вчителям не оформлювати листок із тимчасової непрацездатності на час самоізоляції, якщо педагог має змогу в цей час працювати дистанційно. У роз’ясненнях служби освітнього омбудсмена йдеться про те, що якщо вчитель офіційно оформив самоізоляцію через контакт із хворим на COVID-19 та водночас працює – він буде отримувати лише половину зарплатні.





Відповідно до закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», працівникам закладів освіти, які перебувають на самоізоляції, видається листок із тимчасової непрацездатності строком 14 днів. Той же закон передбачає, що в цей час педагоги отримуватимуть 50% своєї середньої заробітної плати (доходу).





Як зазначає омбудсмен, під час самоізоляції вчителі часто працюють. Але в такій ситуації їм не можуть нараховувати оплату праці за ведення дистанційного навчання та через самоізоляцію водночас.





- Тобто педагогічним працівникам, які виявили свідомість, пішли на самоізоляцію, не приховуючи контакту з хворим і оформивши листок із тимчасової непрацездатності, та продовжують здійснювати свої посадові обов’язки – навчання дітей для забезпечення права кожного на освіту, виплачується допомога через тимчасову непрацездатність у розмірі 50%. Фактично, така практика позбавляє педагогічних працівників половини заробітної плати, – пояснює омбудсмен.





Саме тому Сергій Горбачов радить не оформлювати листок із тимчасової непрацездатності на час самоізоляції, якщо педагог може в цей час працювати дистанційно – таке право надає стаття 60 Кодексу законів про працю України. І у такому випадку оплата праці буде здійснюватися в повному обсязі.