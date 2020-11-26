Вибір без вибору: депутати вдруге обрали Олександра Біленького головою Полтавської облради

Сьогодні, 27 листопада, на першій сесії Полтавської облради обрали голову. Фракція партії «Довіра» висунула на посаду голови Олександра Біленького, який очолював Полтавську облраду минулого скликання. Інші партії кандидатів не висунули, чотири фракції виступили зі словами підтримки Олександра Біленького. Представники фракції «Слуга народу», «За майбутнє» та «Батьківщини» свою позицію не висловили.
Олександр Біленький перед голосування з трибуни сказав, що для нього головне - це єдність депутатського корпусу. По-друге, фінансова частина, адже Полтавщина у трійці лідерів серед областей, яка дотує Україну.
За підсумками таємного голосування за Олександра Біленького проголосував 71 депутат з 84.
Наступна сесія Полтавської обласної ради відбудеться у вівторок 1 грудня.
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.