Вибір без вибору: депутати вдруге обрали Олександра Біленького головою Полтавської облради

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 185

Сьогодні, 27 листопада, на першій сесії Полтавської облради обрали голову. Фракція партії «Довіра» висунула на посаду голови Олександра Біленького, який очолював Полтавську облраду минулого скликання. Інші партії кандидатів не висунули, чотири фракції виступили зі словами підтримки Олександра Біленького. Представники фракції «Слуга народу», «За майбутнє» та «Батьківщини» свою позицію не висловили.





Олександр Біленький перед голосування з трибуни сказав, що для нього головне - це єдність депутатського корпусу. По-друге, фінансова частина, адже Полтавщина у трійці лідерів серед областей, яка дотує Україну.





За підсумками таємного голосування за Олександра Біленького проголосував 71 депутат з 84.





Наступна сесія Полтавської обласної ради відбудеться у вівторок 1 грудня.