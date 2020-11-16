«Можу мазати вірус на хліб і їсти»: нардеп Олексій Мовчан одужав від COVID-19

Народний депутат Олексій Мовчан одужав від коронавірусної хвороби, про це він повідомив на своїй сторінці в фейсбуці.

- Нарешті я одужав від COVID-19. Аналіз на імуноглобуліни каже, що можу мазати вірус на хліб і їсти) Дякую всім, хто допомагав і бажав одужання!... По-перше, це дуже серйозна і непердбачувана хвороба, яка навіть якщо і перетікає у багатьох в легкій формі, то може звалити рідних і близьких, для яких вірус може мати серйозні наслідки. По-друге, COVID-19 сильно виснажує імунітет. Навіть якщо ви перенесли захворювання, то ви можете стати жертвою іншого вірусу, або застуди, які протікатимуть у важчій формі із пневмоніями і т.д. Якщо ви вже захворіли, то моя порада єдина-слухати і довіряти лікарю. А ще краще берегти себе, носити маски і менше шастати) Всім 36,6, - написав Олексій Мовчан.









Депутат також підготував 7 порад, які можуть стати в нагоді для тих у кого ПЛР-тестування буде позитивним: