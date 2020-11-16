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Кременчук, Коронавірус / Карантин

«Можу мазати вірус на хліб і їсти»: нардеп Олексій Мовчан одужав від COVID-19

Сьогодні, 07:17 Переглядів: 1 421 Коментарів: 4

 

Депутат від Кременчука, району та Горішніх Плавнів переніс хворобу у легкій формі 

Народний депутат Олексій Мовчан одужав від коронавірусної хвороби, про це він повідомив на своїй сторінці в фейсбуці. 


Кременчуцький нардеп Олексій Мовчан захворів на COVID-19
- Нарешті я одужав від COVID-19. Аналіз на імуноглобуліни каже, що можу мазати вірус на хліб і їсти) Дякую всім, хто допомагав і бажав одужання!... По-перше, це дуже серйозна і непердбачувана хвороба, яка навіть якщо і перетікає у багатьох в легкій формі, то може звалити рідних і близьких, для яких вірус може мати серйозні наслідки. По-друге, COVID-19 сильно виснажує імунітет. Навіть якщо ви перенесли захворювання, то ви можете стати жертвою іншого вірусу, або застуди, які протікатимуть у важчій формі із пневмоніями і т.д. Якщо ви вже захворіли, то моя порада єдина-слухати і довіряти лікарю. А ще краще берегти себе, носити маски і менше шастати) Всім 36,6, - написав Олексій Мовчан. 



Депутат також підготував 7 порад, які можуть стати в нагоді для тих у кого ПЛР-тестування буде позитивним: 

  • Найбільша проблема, яка супроводжуватиме вас протягом цих хвилюючих і непередбачуваних 2 тижнів (мінімум) - це паніка. Вона переслідуватиме вас з моменту отримання результату тесту. Це нормальне явище, бо там дійсно є через що перейматися.
  • Найперше, з чим ви стикнетеся, як відчуєте симптоми - це черги. Черги на все: ПЛР-тести, консультації лікаря, КТ, аналізи, повторний ПЛР. Це все ознаки того, що медична система завантажена, а тому краще взагалі не хворіти. Черги тільки сильніше роздмухують паніку особливо в моменти, коли у вас температура до 39 і вам важко пересуватися.
  • Лікування. Ви маєте прийти до свого сімейного лікаря, який надасть вам всі необхідні призначення і направлення. Я додатково консультувався телефоном із лікарями із приватних і державних клінік і прийшов до висновку, що професіоналізм лікаря, підходи до лікування і увага до вашого захворювання не залежать ні від вартості консультації, ні від того, державна чи приватна це клініка.
  • Призначення. Це історія яка є каталізатором паніки. Саме тому я додатково консультувався із іншими лікарями, щоб перевірити чи дійсно ми лікуємо смертельний вірус вітамінами і лимонним чаєм. Виявилося, що так і це є такий протокол. Хтось лікується вітамінами і лимонним чаєм з медом, а хтось «ядерною бомбою» із антибіотиків і гормонів. Це залежить від багатьох факторів, які враховує ваш лікар при призначенні лікування.
  • «Радники». Коли ви оголосили, що захворіли на ковід, то з‘являється велика кількість людей, які переживають, співчувають, зичать вам здоров‘я. А ще, коли деяким кажеш, що лікуєшся вітамінами і чаєм, вони починають жартувати про заповіт і наполягати на тому, що треба пити антибіотики, бо двоюрідний дядько чиєїсь тещі саме так лікувався і йому допомогло. Нікого не слухайте, жодних родичів, колег, які перехворіли, Інтернет-ресурси і т.д!
    Нікого, окрім вашого лікаря! Усі «радники» змусять вас знову панікувати і хвилюватися, що погано вплине на процес одужання. У кожної людини свій кейс і свої стосунки із «Короною», про ці стосунки знає лікар, який вивчає ваші аналізи і КТ.
  • Пневмонія. Це ще один привід для хвилювання. Уявіть, при короні запалення легенів може розвиватися за 3-4 дні після перших симптомів. Це швидко, але і зникнути воно теж може швидко. Тобто у запалення від COVID-19 може бути легка форма. Не розслабляйтеся, бо тільки ваш лікар може чітко сказати, хвилюватися чи ні по результатам вашого КТ. Його і слухайте!
  • Чув від багатьох знайомих, що COVID-19 їм не страшний, бо вони молоді/спортивні/сильні і т.д.
7
Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус Олексій Мовчан нардеп
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 4

589
evil:
Сьогодні, 08:54

повторний ПЛР

Який нахрєн повторний ПЛР???!!! За протоколом вашого квартального кодла ніяких повторних. Для "безсимптомних" 10 днів + 3 та й бувай здоровий. Вже всім відомо, шо й перший ПЛР далеко не всім роблять, бо ваше сране квартальне кодло просрало гроші, тестів та спроможності їх проводити у повному обсязі немає.

 

Це все ознаки того, що медична система завантажена

 

Вона не завантажена. Вона перезавантажена завдяки "мудрому" керівництву вашого сраного квартального кодла на чолі із квартальним бовдуром пісюаністом.

 

 

 

 

 


26 5
162
LYuSIYa:
Сьогодні, 09:17

Аби тебе вдавило тією їжею!!!😠


9 0
2 332
zzzzzz:
Сьогодні, 09:29

Цитата: evil
Який нахрєн повторний ПЛР??
жена уже идет на третий прием к семейному, все симптомы, потеря нюха и т.д Он ее ни разу не послушал, не назначил даже элементарных анализов крови, какие нахрен тэсты. 


19 0
50
IceSoul:
Сьогодні, 12:18

Цитата: zzzzzz

Он ее ни разу не послушал

А смысл? При ковиде изменений при аускультации нет.. Разве чтобы пациенту понравилось.. Аналогично и по "элементарным анализам крови" - те изменения, что в них могут быть, на назначения не влияют


0 0

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