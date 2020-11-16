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Кременчук, Спорт, Кременчуг

У Кременчуці в карантин вихідного дня відбулися змагання з футзалу

Сьогодні, 08:08 Переглядів: 776

 

Змагання тривали протягом двох днів 

У Кременчуці триває чемпіонат і першість міста з футзалу. У зв'язку з провадженням карантину вихідного дня, матчі, які повинні були відбутися в спортивному комплексі «Політехнік» - скасували. Тому боротьба точилася лише в спорткомплексі «Граніт».


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Результати змагань за 14 та 15 листопада:


  • Маяк-2 – Кременчук - 7:3 (Остапець-3, Москальов-2, Соколенко, Підоприга – Уманець-3), 5 Ліга
  • Ізумруд – Світ спорту - 1:10 (Удовін – Лобожа-3, Душко-2, Прохватило-2, Чухно, Чорнуха, Шевченко), 5 Ліга
  • Правий берег – Магія смаку - 2:6 (Старушко, Стрижак – Ішалін(АГ), Погребняк-2, Якимець, Бегма, Шигеря), 5 Ліга
  • Олімп – Фортуна - 6:1 (Близнюк-3, Артюшевський, Костина, Ложченко - Литвинкович), 5 Ліга
  • Мегаспорт – Колос - 6:5 (Приходько-3, Колодочка, Неліпа, Заніздря В. – Яковенко-3, Гусєв, Александров), 4 Ліга
  • ПП – Юність - 3:3 (Журба, Помуран, Будяков – Охотник-2, Качатков), 4 Ліга
  • Талант – Прорив - 2:4 (Пасечник, Діденко(АГ) – Коробко-2, Діденко, Зеленов), 4 Ліга
  • ПрАТ Кременчукгаз – Теплоенерго - 5:4 (Твердохліб-2, Гринько, Богиня, Волощенко – Локтіонов, Аліпатов, Павлік, Латиш), 4 Ліга


  • Стріт – Локомотив - 1:1 (Петріка - Дубовий), 3 Ліга
  • Брест – Деївка - 4:7 (Скляренко-3, Лавський – Зоря Є.-3, Чкан, Селін, Денисенко, Калюжний), 3 Ліга
  • 1-й Віконний – Нафтохімік-В - 2:4 (Тітар-2 – Пелипенко, Акуленко, Петулько, Пінчук), 3 Ліга
  • Чемпіон – Зоря - 2:9 (Ільченко, Коваленко Є. – Васільєв-5, Крошка-2, Гриценко-2), 4 Ліга
  • Патріот – Шершні - 8:2 (Зубченко-2, Одарушенко-2, Глушко-2, Сьоря, Михайлик – Цвелих, Юфа), 5 Ліга
  • Рошен – Пронозівка - 5:2 (Матвійчук-3, Остапченко, Рудницький – Дідей-2), 5 Ліга
  • Н.Знамянка – Кремінь АТО - 8:2 (Шендрик-3, Панасенко-2, Торопов, Бугай, Кривченко – Сахно, Кіндратенко), 3 Ліга
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Автор: Дарія Губенко Джерело фото: архів Телеграфа
Теги: футзал
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