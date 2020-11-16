У Кременчуці в карантин вихідного дня відбулися змагання з футзалу

Сьогодні, 08:08 Переглядів: 776

У Кременчуці триває чемпіонат і першість міста з футзалу. У зв'язку з провадженням карантину вихідного дня, матчі, які повинні були відбутися в спортивному комплексі «Політехнік» - скасували. Тому боротьба точилася лише в спорткомплексі «Граніт».







Результати змагань за 14 та 15 листопада:





Маяк-2 – Кременчук - 7:3 (Остапець-3, Москальов-2, Соколенко, Підоприга – Уманець-3), 5 Ліга

Ізумруд – Світ спорту - 1:10 (Удовін – Лобожа-3, Душко-2, Прохватило-2, Чухно, Чорнуха, Шевченко), 5 Ліга

Правий берег – Магія смаку - 2:6 (Старушко, Стрижак – Ішалін(АГ), Погребняк-2, Якимець, Бегма, Шигеря), 5 Ліга

Олімп – Фортуна - 6:1 (Близнюк-3, Артюшевський, Костина, Ложченко - Литвинкович), 5 Ліга

Мегаспорт – Колос - 6:5 (Приходько-3, Колодочка, Неліпа, Заніздря В. – Яковенко-3, Гусєв, Александров), 4 Ліга

ПП – Юність - 3:3 (Журба, Помуран, Будяков – Охотник-2, Качатков), 4 Ліга

Талант – Прорив - 2:4 (Пасечник, Діденко(АГ) – Коробко-2, Діденко, Зеленов), 4 Ліга

ПрАТ Кременчукгаз – Теплоенерго - 5:4 (Твердохліб-2, Гринько, Богиня, Волощенко – Локтіонов, Аліпатов, Павлік, Латиш), 4 Ліга



