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Кременчук, Політика, Місцеві вибори 2020

Територіальна виборча комісія Кременчука зареєструвала останнього депутата

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 743

Сесія Кременчуцької міської ради має відбутися найближчим часом

Вчора, 16 листопада, кременчуцька територіальна виборча комісія зареєструвала заяви усіх депутатів до Кременчуцької міської ради.


Крайнім в реєстрації став депутат від «Батьківщини» Денис Терещенко. Наприкінці минулого тижня виборчком зареєстрував Вячеслава Яворського з «Рідного міста».


Оскільки ТВК зареєструвала усіх депутатів до Кременчуцької міської ради, найближчим часом має відбутися сесія, де депутати оберуть секретаря міської ради, заступників та сформують комісії.


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Автор: Альона Душенко
Теги: депутати сесія місцеві вибори
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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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