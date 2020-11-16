Територіальна виборча комісія Кременчука зареєструвала останнього депутата

Сесія Кременчуцької міської ради має відбутися найближчим часом
Вчора, 16 листопада, кременчуцька територіальна виборча комісія зареєструвала заяви усіх депутатів до Кременчуцької міської ради.
Крайнім в реєстрації став депутат від «Батьківщини» Денис Терещенко. Наприкінці минулого тижня виборчком зареєстрував Вячеслава Яворського з «Рідного міста».
Оскільки ТВК зареєструвала усіх депутатів до Кременчуцької міської ради, найближчим часом має відбутися сесія, де депутати оберуть секретаря міської ради, заступників та сформують комісії.
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.