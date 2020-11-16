Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 16.11.2020 11:30
Підтверджені:
Україна545689
Кременчук2179
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Кременчук1187
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Два пацієнти з COVID-19 померли у Кременчуці

Вчора, 21:39 Переглядів: 1 394

 По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування

Сьогодні, 16 листопада, у Кременчуці зареєстровано 25 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіли дев'ятнадцять жінок віком від 19 до 73 років та шість чоловіків віком від 24 до 71 року. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука. 


Двадцять один пацієнт перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Чотири - лікуються в інфекційних шпиталях. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.


Одужало 145 осіб. На жаль, два пацієнти померли.


Всього зареєстровано 2204 випадки: одужало 1079, померло 60.

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус
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