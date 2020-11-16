Два пацієнти з COVID-19 померли у Кременчуці

Вчора, 21:39 Переглядів: 1 394

Сьогодні, 16 листопада, у Кременчуці зареєстровано 25 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіли дев'ятнадцять жінок віком від 19 до 73 років та шість чоловіків віком від 24 до 71 року. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.



Двадцять один пацієнт перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Чотири - лікуються в інфекційних шпиталях. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.



Одужало 145 осіб. На жаль, два пацієнти померли.



Всього зареєстровано 2204 випадки: одужало 1079, померло 60.