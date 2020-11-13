Кременчужани пірнали у холодну воду та бігли, щоб врятувати життя Денису Мольку

Сьогодні, 07:22 Переглядів: 1 669

З кожним днем все більше кременчужан об’єднуються задля порятунку 13-річного Дениса Молька. Оскільки карантинні обмеження не дають змоги провести масштабні спортивні змагання, мешканці Кременчука знайшли вихід – вони проводять одиночні забіги й передають челендж своїм друзям та позначають #бегудляденисамолька.





До відомих спортсменів та волонтерів долучаються футболісти-аматори та просто небайдужі кременчужани. Родзинкою челенджу став суботній заплив «моржанутих», які долучили друзів з Києва.





Таким чином кременчужани мають змогу підтримати брата наймолодшого футболіста «Кременя» Владислава - Дениса Молька.





Нагадаємо, що у 13-річного хлопця під час МРТ виявили пухлину головного мозку. Лікарі діагностували пухлину у лівій гемісфері мозочку з крововиливом. Юному кременчужанину терміново потрібна операція у київській клініці «Охматдит».









Для тих хто бажає долучитися - картка ПриватБанку: 5169 3600 0068 2462 (Молько Руслан Валерійович - батько).