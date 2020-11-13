Де і коли 16 листопада у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

Перебої з електрикою триватимуть з 8.00/12.00 до 17.00/15.00
16 листопада у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.
З 8.00 до 17.00 світла не буде за наступними адресами (через виконання планових робіт на ПЛ):
- вул. Керченська, 1-32;
- вул. Вільної України, 140-142;
- вул. Якова Петруся, 140, 144;
- вул. Артема Носенка, 2-31.
З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами (через проведення робіт з виконання інвестиційної програми):
- вул. Чорноморська, 15-64;
- вул. Космонавтів, 41-60;
- вул. Гайдамацька, 11-46;
- вул. Ліщинова, 4-31;
- вул. Кавалерійська, 8-49;
- вул. Василя Стуса, 32-64;
- вул. Академіка Герасимовича, 31-49;
- пров. Пилипа Орлика, 4-10;
- пров. Космонавтів, 1-76;
- пров. Бородинський, 1-31;
- пров. Чорноморський, 4-17;
- пров. Грузинський, 1-10;
- пров. Чигиринський, 1-17;
- пров. Олега Ольжича, 1-32.
З 12.00 до 15.00 світла не буде за наступними адресами (через виконання планових робіт на ТП):
- вул. Соборна, 18/24, 24/14, 26/37, 32/29;
- вул. Шевченка 29, 31, 33, 35;
- вул. Небесної Сотні, 10-Б, 17-А.