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Де і коли 16 листопада у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 1 343

 

Перебої з електрикою триватимуть з 8.00/12.00 до 17.00/15.00

16 листопада у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.


З 8.00 до 17.00 світла не буде за наступними адресами (через виконання планових робіт на ПЛ):

  • вул. Керченська, 1-32;
  • вул. Вільної України, 140-142;
  • вул. Якова Петруся, 140, 144;
  • вул. Артема Носенка, 2-31.

З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами (через проведення робіт з виконання інвестиційної програми):

  • вул. Чорноморська, 15-64;
  • вул. Космонавтів, 41-60;
  • вул. Гайдамацька, 11-46;
  • вул. Ліщинова, 4-31;
  • вул. Кавалерійська, 8-49;
  • вул. Василя Стуса, 32-64;
  • вул. Академіка Герасимовича, 31-49;
  • пров. Пилипа Орлика, 4-10;
  • пров. Космонавтів, 1-76;
  • пров. Бородинський, 1-31;
  • пров. Чорноморський, 4-17;
  • пров. Грузинський, 1-10;
  • пров. Чигиринський, 1-17;
  • пров. Олега Ольжича, 1-32.

З 12.00 до 15.00 світла не буде за наступними адресами (через виконання планових робіт на ТП):

  • вул. Соборна, 18/24, 24/14, 26/37, 32/29;
  • вул. Шевченка 29, 31, 33, 35;
  • вул. Небесної Сотні, 10-Б, 17-А.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: отключение света Полтаваоблэнерго график
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