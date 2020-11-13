Де і коли 16 листопада у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

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Перебої з електрикою триватимуть з 8.00/12.00 до 17.00/15.00

16 листопада у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.





З 8.00 до 17.00 світла не буде за наступними адресами (через виконання планових робіт на ПЛ):

вул. Керченська, 1-32;

вул. Вільної України, 140-142;

вул. Якова Петруся, 140, 144;

вул. Артема Носенка, 2-31.

З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами (через проведення робіт з виконання інвестиційної програми):

вул. Чорноморська, 15-64;

вул. Космонавтів, 41-60;

вул. Гайдамацька, 11-46;

вул. Ліщинова, 4-31;

вул. Кавалерійська, 8-49;

вул. Василя Стуса, 32-64;

вул. Академіка Герасимовича, 31-49;

пров. Пилипа Орлика, 4-10;

пров. Космонавтів, 1-76;

пров. Бородинський, 1-31;

пров. Чорноморський, 4-17;

пров. Грузинський, 1-10;

пров. Чигиринський, 1-17;

пров. Олега Ольжича, 1-32.

З 12.00 до 15.00 світла не буде за наступними адресами (через виконання планових робіт на ТП):