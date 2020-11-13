Джокер «Кременя» Олександр Кривенко приносить перемогу в матчі з «Кристалом»

Сьогодні, 15 листопада, футболісти «Кременя» перемогли херсонський «Кристал» з рахунком – 1:0.
Цей матч через перебір жовтих карток пропустив півзахисник «Кременя» Євген Мурашов. А ось херсонський «Кристал» був змушений грати без 7 футболістів, які захворіли на коронавірус.
«Кремінь» - «Кристал» - 1:0
Голи: Кривенко 75 - Гливий 70 (нереалізований пенальті)
«Кремінь»: Данкович, Мягков, Зубков, Сантос, Чеботаєв, Норенков (Бичков 72), Да Сильва, Брюхов (Геловані 46), Островський (Галата 46), Сорокін (Бородай 90+2), Де Олівейра (Кривенко 59). Запасні: Олійник, Молько. Головний тренер: Олександр Головко
«Кристал»: Восконян, Малиш, Барський, Чернишов, Крутін, Бондаренко, Терзі, Мартян (Головкін 68), Цибульський (Ольховіков 89), Семенина, Гливий. Запасні: Муравйов, Цой, Карась. Тренер: Роман Бальчос
Попередження: Брюхов 42, Кривенко 70 - Восконян 16, Крутін 26, Малиш 54, Бондаренко 71
Вилучення: Кривенко 90+3 (друге попередження)
Головний суддя: Євген Назаров (Харків)
Асистенти арбітра: Олексій Вітт (Київ) та Андрій Лібстер (Луганськ)
4-й арбітр: Павло Плєшко (Кременчук)
Спостерігач арбітражу: Сергій Соботюк (Київ)
Коментарі після матчу:
Павло Мягков після серії невдач команди обіцяв своїм донечкам перемогу, проте травма вибила гравця майже на 4 матчі. Після відновлення Павло повернувся на поле вже з капітанською пов’язкою та дотримав свого слова – «Кремінь» здобув перемогу.
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- Перший тайм у нас трохи не вийшов, не вистачало завершення в атаці. У другому таймі були більш агресивними, намагалися нагнітати на чужій половині поля.
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Капітаном бути приємно і дуже відповідально. Приємно коли тренер і пацани довіряють тобі таку роль!
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Металіст хороша команда, але ми на кожну гру налаштовуємося на перемогу. Немає різниці з ким грати - поділився своїми враженнями після гри Павло Мягков.
Турнірна таблиця
|М
|Команда
|I
|П
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|"Чорноморець"
|13
|8
|3
|2
|22-10
|27
|2
|"Гірник-Спорт"
|12
|7
|2
|3
|21-14
|23
|3
|"Верес"
|11
|6
|3
|2
|16-7
|21
|4
|"Волинь"
|12
|6
|3
|3
|16-11
|21
|5
|"Металіст 1925"
|12
|5
|4
|3
|9-10
|19
|6
|"Полісся"
|11
|5
|4
|2
|13-5
|19
|7
|"Миколаїв"
|12
|5
|4
|3
|17-9
|19
|8
|"Агробізнес"
|11
|6
|1
|4
|17-10
|19
|9
|"Оболонь"
|11
|5
|1
|5
|18-11
|16
|10
|"Нива" Т
|13
|3
|6
|4
|15-19
|15
|11
|"Кремінь"
|13
|4
|3
|6
|13-19
|15
|12
|"Альянс"
|10
|4
|1
|5
|11-12
|13
|13
|"Прикарпаття"
|12
|3
|3
|6
|8-17
|12
|14
|"ВПК-Агро"
|10
|3
|1
|6
|9-20
|10
|15
|"Авангард"
|13
|2
|2
|9
|8-25
|8
|16
|"Кристал"
|12
|1
|1
|10
|10-24
|4
20 листопада «Кремінь» у Харкові зіграє з «Металіст 1925». Підопічні Олександра Головка 25 листопада вдома приймуть «Альянс», а 30 листопада зіграють заключну гру перед зимовим міжсезонням з луцькою «Волинню».