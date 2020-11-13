Джокер «Кременя» Олександр Кривенко приносить перемогу в матчі з «Кристалом»

Сьогодні, 15 листопада, футболісти «Кременя» перемогли херсонський «Кристал» з рахунком – 1:0.

Цей матч через перебір жовтих карток пропустив півзахисник «Кременя» Євген Мурашов. А ось херсонський «Кристал» був змушений грати без 7 футболістів, які захворіли на коронавірус.

«Кремінь» - «Кристал» - 1:0

Голи: Кривенко 75 - Гливий 70 (нереалізований пенальті)

«Кремінь»: Данкович, Мягков, Зубков, Сантос, Чеботаєв, Норенков (Бичков 72), Да Сильва, Брюхов (Геловані 46), Островський (Галата 46), Сорокін (Бородай 90+2), Де Олівейра (Кривенко 59). Запасні: Олійник, Молько. Головний тренер: Олександр Головко

«Кристал»: Восконян, Малиш, Барський, Чернишов, Крутін, Бондаренко, Терзі, Мартян (Головкін 68), Цибульський (Ольховіков 89), Семенина, Гливий. Запасні: Муравйов, Цой, Карась. Тренер: Роман Бальчос

Попередження: Брюхов 42, Кривенко 70 - Восконян 16, Крутін 26, Малиш 54, Бондаренко 71

Вилучення: Кривенко 90+3 (друге попередження)

Головний суддя: Євген Назаров (Харків)

Асистенти арбітра: Олексій Вітт (Київ) та Андрій Лібстер (Луганськ)

4-й арбітр: Павло Плєшко (Кременчук)

Спостерігач арбітражу: Сергій Соботюк (Київ)

Коментарі після матчу:

Павло Мягков після серії невдач команди обіцяв своїм донечкам перемогу, проте травма вибила гравця майже на 4 матчі. Після відновлення Павло повернувся на поле вже з капітанською пов’язкою та дотримав свого слова – «Кремінь» здобув перемогу.

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- Перший тайм у нас трохи не вийшов, не вистачало завершення в атаці. У другому таймі були більш агресивними, намагалися нагнітати на чужій половині поля.

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Капітаном бути приємно і дуже відповідально. Приємно коли тренер і пацани довіряють тобі таку роль!

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Металіст хороша команда, але ми на кожну гру налаштовуємося на перемогу. Немає різниці з ким грати - поділився своїми враженнями після гри Павло Мягков.