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Джокер «Кременя» Олександр Кривенко приносить перемогу в матчі з «Кристалом»

Вчора, 14:52 Переглядів: 1 942 Коментарів: 1

У кременчужан залишилося ще три гри до зимового міжсезоння 
Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, 15 листопада, футболісти «Кременя» перемогли херсонський «Кристал» з рахунком – 1:0.

 

Цей матч через перебір жовтих карток пропустив півзахисник «Кременя» Євген Мурашов. А ось херсонський «Кристал» був змушений грати без 7 футболістів, які захворіли на коронавірус.

 

«Кремінь» - «Кристал» - 1:0

Голи: Кривенко 75 - Гливий 70 (нереалізований пенальті)

«Кремінь»: Данкович, Мягков, Зубков, Сантос, Чеботаєв, Норенков (Бичков 72), Да Сильва, Брюхов (Геловані 46), Островський (Галата 46), Сорокін (Бородай 90+2), Де Олівейра (Кривенко 59). Запасні: Олійник, Молько. Головний тренер: Олександр Головко

«Кристал»: Восконян, Малиш, Барський, Чернишов, Крутін, Бондаренко, Терзі, Мартян (Головкін 68), Цибульський (Ольховіков 89), Семенина, Гливий. Запасні: Муравйов, Цой, Карась. Тренер: Роман Бальчос

 

Попередження: Брюхов 42, Кривенко 70 - Восконян 16, Крутін 26, Малиш 54, Бондаренко 71

Вилучення: Кривенко 90+3 (друге попередження) 

 

Головний суддя: Євген Назаров (Харків)

Асистенти арбітра: Олексій Вітт (Київ) та Андрій Лібстер (Луганськ)

4-й арбітр: Павло Плєшко (Кременчук)

Спостерігач арбітражу: Сергій Соботюк (Київ)



Коментарі після матчу:





Павло Мягков після серії невдач команди обіцяв своїм донечкам перемогу, проте травма вибила гравця майже на 4 матчі. Після відновлення Павло повернувся на поле вже з капітанською пов’язкою та дотримав свого слова – «Кремінь» здобув перемогу.

- Перший тайм у нас трохи не вийшов, не вистачало завершення в атаці. У другому таймі були більш агресивними, намагалися нагнітати на чужій половині поля.

Капітаном бути приємно і дуже відповідально. Приємно коли тренер і пацани довіряють тобі таку роль!

Металіст хороша команда, але ми на кожну гру налаштовуємося на перемогу. Немає різниці з ким грати - поділився своїми враженнями після гри Павло Мягков. 


Турнірна таблиця

М Команда I П Н П РМ О
1 "Чорноморець" 13 8 3 2 22-10 27
2 "Гірник-Спорт" 12 7 2 3 21-14 23
3 "Верес" 11 6 3 2 16-7 21
4 "Волинь" 12 6 3 3 16-11 21
5 "Металіст 1925" 12 5 4 3 9-10 19
6 "Полісся" 11 5 4 2 13-5 19
7 "Миколаїв" 12 5 4 3 17-9 19
8 "Агробізнес" 11 6 1 4 17-10 19
9 "Оболонь" 11 5 1 5 18-11 16
10 "Нива" Т 13 3 6 4 15-19 15
11 "Кремінь" 13 4 3 6 13-19 15
12 "Альянс" 10 4 1 5 11-12 13
13 "Прикарпаття" 12 3 3 6 8-17 12
14 "ВПК-Агро" 10 3 1 6 9-20 10
15 "Авангард" 13 2 2 9 8-25 8
16 "Кристал" 12 1 1 10 10-24 4

 

20 листопада «Кремінь» у Харкові зіграє з «Металіст 1925». Підопічні Олександра Головка 25 листопада вдома приймуть «Альянс», а 30 листопада зіграють заключну гру перед зимовим міжсезонням з луцькою «Волинню».

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Мінус 7 футболістів через COVID-19: «Кремінь» приймає херсонський «Кристал»

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Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко
Теги: футбол Кремінь Кристал
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

405
shtai:
Сьогодні, 09:35

Джокер «Кременя» Олександр Кривенко переносить перемогу в матчі з «Кристалом»

 

Дуже важко переносить? )))


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