На Полтавщині до селищної ради увійшла кандидатка, за яку проголосував один виборець

Сьогодні, 08:03 Переглядів: 1 090

Цьогорічні місцеві вибори проводилися по-новому. Особливістю було те, що виборці повинні були голосувати і за партію, і за конкретного кандидата від цієї партії на своєму окрузі.





Однак кандидат має набрати не менше 25% від виборчої квоти, щоб просунутися вище по списку. Якщо висуванець набирає менше - мандати розподіляє партія.





Завдяки цьому, в Козельщинській селищній раді депутатом від партії «Слуга народу» стала Алла Жорняк, за яку проголосував всього один виборець. Оскільки за партію проголосувало понад 11%, а кандидатка була третьою в списку, вона отримала мандат. При цьому кандидат Сергій Головко, за якого проголосувало більше 20% виборчої квоти, до ради не пройшов.