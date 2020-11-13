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Кременчук, Полтавщина, Місцеві вибори 2020

На Полтавщині до селищної ради увійшла кандидатка, за яку проголосував один виборець

Сьогодні, 08:03 Переглядів: 1 090

Жінка була третьою у списку партії, якій надали перевагу селяни

Цьогорічні місцеві вибори проводилися по-новому. Особливістю було те, що виборці повинні були голосувати і за партію, і за конкретного кандидата від цієї партії на своєму окрузі.


Однак кандидат має набрати не менше 25% від виборчої квоти, щоб просунутися вище по списку. Якщо висуванець набирає менше - мандати розподіляє партія.


Завдяки цьому, в Козельщинській селищній раді депутатом від партії «Слуга народу» стала Алла Жорняк, за яку проголосував всього один виборець. Оскільки за партію проголосувало понад 11%, а кандидатка була третьою в списку, вона отримала мандат. При цьому кандидат Сергій Головко, за якого проголосувало більше 20% виборчої квоти, до ради не пройшов.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: місцеві вибори
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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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