На Полтавщині до селищної ради увійшла кандидатка, за яку проголосував один виборець

Жінка була третьою у списку партії, якій надали перевагу селяни
Цьогорічні місцеві вибори проводилися по-новому. Особливістю було те, що виборці повинні були голосувати і за партію, і за конкретного кандидата від цієї партії на своєму окрузі.
Однак кандидат має набрати не менше 25% від виборчої квоти, щоб просунутися вище по списку. Якщо висуванець набирає менше - мандати розподіляє партія.
Завдяки цьому, в Козельщинській селищній раді депутатом від партії «Слуга народу» стала Алла Жорняк, за яку проголосував всього один виборець. Оскільки за партію проголосувало понад 11%, а кандидатка була третьою в списку, вона отримала мандат. При цьому кандидат Сергій Головко, за якого проголосувало більше 20% виборчої квоти, до ради не пройшов.
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.