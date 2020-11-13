Малецький заявив, що працівники Smart Store розмалювали синьою фарбою вулицю Халаменюка

Сьогодні, 08:49 Переглядів: 1 754 Коментарів: 7

13 листопада на засіданні виконкому міський голова Віталій Малецький заявив, що магазин Smart Store на вулиці Халаменюка аби розставити клієнтів з дотриманням соціальної дистанції у чергах на вулиці, наніс синьою фарбою на тротуарній плитці близько 40 ліній-дистанцій. Мер зазначив: він дуже сподівається, що ця фарба – водоемульсійна і згодом змиється.





- Якщо вони не продумали і зробили це якоюсь іншою фарбою, щоб вони закупити отаку плитку і потім переклали після завершення карантину цю плитку на місці, де вони фарбою розмалювали всю вулицю. Бо мені щось здається, що вони взяли саму дешеву масляну фарбу. Ми потім її не вигреземо з цієї плитки. Або хай придумають, як вони потім її змиють, - сказав пан Малецький.



Також він додав: правильно, що магазин зробив розмітку, але карантин – це явище тимчасове, і треба думати з перспективою на майбутнє.





Нагадаємо, що наприкінці квітня мер Малецький проводив «виделкове» розслідування на «МакДональдзі».