Малецький заявив, що працівники Smart Store розмалювали синьою фарбою вулицю Халаменюка

13 листопада на засіданні виконкому міський голова Віталій Малецький заявив, що магазин Smart Store на вулиці Халаменюка аби розставити клієнтів з дотриманням соціальної дистанції у чергах на вулиці, наніс синьою фарбою на тротуарній плитці близько 40 ліній-дистанцій. Мер зазначив: він дуже сподівається, що ця фарба – водоемульсійна і згодом змиється.
Також він додав: правильно, що магазин зробив розмітку, але карантин – це явище тимчасове, і треба думати з перспективою на майбутнє.
Нагадаємо, що наприкінці квітня мер Малецький проводив «виделкове» розслідування на «МакДональдзі».