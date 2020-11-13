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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Малецький заявив, що працівники Smart Store розмалювали синьою фарбою вулицю Халаменюка

Сьогодні, 08:49 Переглядів: 1 754 Коментарів: 7

Тепер, можливо, магазину доведеться замінювати тротуарну плитку

13 листопада на засіданні виконкому міський голова Віталій Малецький заявив, що магазин Smart Store на вулиці Халаменюка аби розставити клієнтів з дотриманням соціальної дистанції у чергах на вулиці, наніс синьою фарбою на тротуарній плитці близько 40 ліній-дистанцій. Мер зазначив: він дуже сподівається, що ця фарба – водоемульсійна і згодом змиється.


- Якщо вони не продумали і зробили це якоюсь іншою фарбою, щоб вони закупити отаку плитку і потім переклали після завершення карантину цю плитку на місці, де вони фарбою розмалювали всю вулицю. Бо мені щось здається, що вони взяли саму дешеву масляну фарбу. Ми потім її не вигреземо з цієї плитки. Або хай придумають, як вони потім її змиють, - сказав пан Малецький.


Також він додав: правильно, що магазин зробив розмітку, але карантин – це явище тимчасове, і треба думати з перспективою на майбутнє.


Нагадаємо, що наприкінці квітня мер Малецький проводив «виделкове» розслідування на «МакДональдзі».

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Автор: Катерина Турубара
Теги: магазин секонд-хенд краска синие линии карантин улица Халаменюка плитка тротуар
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 7

17
waxettio:
Сьогодні, 09:12

Виталька, что ты прицепился к сети смарт стора? они тебе дорогу перешли? или тебе друзья сеть секондов БигШоп? проверьте лучше БигШоп, там полная антисанитария, и грубейшие нарушения.


16 3
258
1
vetalman:
Сьогодні, 09:32

Я думал что в Кременчуге есть поважнее вопросы но плитка это святое ....А бордюры оййойой там вообще Эльдорадо


6 2
323
vortex:
Сьогодні, 10:06

smile Приватбанк будет перестилать асфальт на водоканале когда карантин закончится...


3 0
147
evgeniys:
Сьогодні, 10:09

Больше мэру заняться нечем кроме как смотреть кто какой краской линии начертил. Полная победа над проблемами в городе.


6 4
251
cheh_a:
Сьогодні, 10:47

если б фиолетовой то никто бы не смывал


4 0
273
ulyanov:
Сьогодні, 11:01

На засіданнях комісії міська влада насідала на smart store з вимогами "забезпечувати соціальне дистанціонування на вулиці", що, звичайно ж, є перегибом - не має права підприємець  вимагати від людей, як себе треба поводити на вулиці, а не в його приміщенні.

 

Але підприємця не чули, погрожували відкрито закриттям бізнесу, якщо людей на вулиці не будуть контролювати та не нанесуть розміту.

 

Нанесли

 

Тепер не подобається фарба? То треба було видати фарбу ту, яка владі подобається. Не знаєте, яка вам сподобається? То робіть самі, а так виходить: піди туди, не знаю куди і зроби щось, ще не знаю що

 

 


0 0
172
Dmitriys:
Сьогодні, 11:13

Судя по тому как стирается краска дорожной разметки то краска очень дорогая и не выдерживает даже снега. Может надо покупать не дорогую краску чтоб на века?


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