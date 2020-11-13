Чому різниться коронавірусна статистика за добу від мерії Кременчука та Полтавської ОДА

Справа у тому, що Полтавський обласний лабораторний центр вносить результати тестів у базу з певним запізненням
13 листопада на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації заступниця міського голови Ольга Усанова розповіла, що є розбіжність у статистиці щодо кількості хворих на коронавірусну інфекцію, яку щоденно подає обласна державна адміністрація та мерія Кременчука. На сьогоднішній день ця різниця складає 95 випадків. Про причини розходження у даних неодноразово запитували кременчужани.
Ольга Усанова пояснила ситуацію так:
Також вона додала, що Кременчук вже звертався з відповідними листами, наводив таблиці, і з часом ці розбіжності мають бути усунені.