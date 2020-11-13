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Кременчук, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

Чому різниться коронавірусна статистика за добу від мерії Кременчука та Полтавської ОДА

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 2

Справа у тому, що Полтавський обласний лабораторний центр вносить результати тестів у базу з певним запізненням

13 листопада на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації заступниця міського голови Ольга Усанова розповіла, що є розбіжність у статистиці щодо кількості хворих на коронавірусну інфекцію, яку щоденно подає обласна державна адміністрація та мерія Кременчука. На сьогоднішній день ця різниця складає 95 випадків. Про причини розходження у даних неодноразово запитували кременчужани.


Ольга Усанова пояснила ситуацію так:


- Обласна державна адміністрація подає ті цифри, які занесені у базу обласним лабораторним центром. І вони трошки не встигають, тобто ми свою статистику подаємо день у день: виконали дослідження, на вечір зареєстрували цих пацієнтів – і це уже публікується у нас на сайті пресслужби. А обласний лабораторний центр трошки з запізненням вносить це у базу – і відповідно розбіжності ми маємо.


Також вона додала, що Кременчук вже звертався з відповідними листами, наводив таблиці, і з часом ці розбіжності мають бути усунені.


Ось як на Полтавщині формують статистику щодо хворих та померлих від COVID-19
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
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