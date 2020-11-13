Містяни можуть звернутися за безкоштовною психологічною підтримкою

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 179

Кременчужани можуть звертатися за безкоштовною психологічною підтримкою до центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді або до територіальних центрів соціального обслуговування. Про це розповів мер Малецький на засідані штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.





Міського голову запитали, чи є в місті психологи, які можуть допомогти людям, які хворіють на коронавірус. Малецький відповів:

— Спеціалізованих психологів у нас у структурі немає, [...] але якщо потрібна психологічна допомога, у нас є центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (там є психологи). Є в нас працівники територіальних центрів, які можуть поспілкуватися з людьми старшого віку [...]. Тому, будь ласка, якщо така потреба є, знов-таки, дзвонимо на телефон 1563, даємо конкретний запит щодо конкретної якоїсь допомоги, підтримки тощо. Відповідно, соціальна служба чи медична служба з цією людиною далі зв'яжеться і визначить, що саме потрібно допомогти тому чи іншому кременчужанину, який звернувся з такою потребою.