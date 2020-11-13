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Надзвичайні новини

За вчора банкіри-шахраї «нагріли» кременчужанку та плавнівця на 17 тисяч гривень

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 421

Попередьте всіх близьких

Увечері 12 листопада одразу дві людини повідомили поліцейським про шахраїв, які заволоділи їхніми грошима під час телефонної розмови. Про це інформує пресслужба Кременчуцького відділу поліції.


Так, 12 листопада о 19.39 надійшла заява про те, що мешканцю Горішніх Плавнів зателефонував невідомий. Шахрай відрекомендувався працівником банку та під приводом розблокування банківської картки заволодів грошима постраждалого на суму 9,6 тисяч гривень. Аналогічна історія відбулася з кременчужанкою, яка звернулася о 19.55 того ж дня. У неї з картки зникли 7 тисяч гривень.


За обидвома епізодами відкрили кримінальне провадження за ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство).


Нагадаємо, учора ми писали про подібний інцидент.

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Автор: Богдан Волошко
Теги: Кременчук Горішні Плавні шахрайство
компанія «Інтера Люкс»
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