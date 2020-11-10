Шахраї розблокували плавнівці картку, і взяли майже 10 тисяч гривень «винагороди»

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 515 Коментарів: 2

Жителька Горішніх Плавнів втратила майже 10 тисяч гривень, повіривши шахраям, які представилися співробітниками банку. Як повідомляє пресслужба Кременчуцького відділу поліції, це сталося 7 листопада, а звернулася по допомогу жінка 11 листопада.





Постраждала розповіла, що людина, яка представилася співробітником банку, повідомила, що картка жінки заблокована. Після усіх операцій «по розблокуванню» з рахунку плавнівки зникло 9 900 грн.





За фактом шахрайства у поліції відкрили кримінальне провадження.