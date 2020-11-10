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Надзвичайні новини

Шахраї розблокували плавнівці картку, і взяли майже 10 тисяч гривень «винагороди»

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 515 Коментарів: 2

Жінка звернулася до поліції

Жителька Горішніх Плавнів втратила майже 10 тисяч гривень, повіривши шахраям, які представилися співробітниками банку. Як повідомляє пресслужба Кременчуцького відділу поліції, це сталося 7 листопада, а звернулася по допомогу жінка 11 листопада. 


Постраждала розповіла, що людина, яка представилася співробітником банку, повідомила, що картка жінки заблокована. Після усіх операцій «по розблокуванню» з рахунку плавнівки зникло 9 900 грн. 


За фактом шахрайства у поліції відкрили кримінальне провадження. 

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Автор: Юлия Волынская
Теги: шахрайство
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

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Angel737:
Сьогодні, 18:03

Тоже Витаминки дл мозгов не пила ?! sweat_smile

А зря!


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Serpan:
Сьогодні, 19:12

Цитата: Angel737

Тоже Витаминки дл мозгов не пила ?! sweat_smile

А зря!

Ты уже достал своими витаминками, Фармацевт. Лучше скажи, почему никто не ловит этих банкиров???


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