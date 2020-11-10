Стало відомо коли відбудеться перша сесія Кременчуцької міської ради

25 листопада відбудеться перша сесія Кременчуцько міської ради для новообраних депутатів. Засідання відбудеться у великій залі міської ради. Початок засідання о 10.00. Про це проінформував на засіданні голова територіальної виборчої комісії Кременчука Руслан Бушман.
Нагадаємо, що частина переможців на виборах написали заяви про реєстрацію їх депутатами Кременчуцької міської ради.
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.