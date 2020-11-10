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Кременчук, Політика, Місцеві вибори 2020

Стало відомо коли відбудеться перша сесія Кременчуцької міської ради

Сьогодні, 16:45 Переглядів: 522

 

Депутатів нової каденції зберуть у великій залі

25 листопада відбудеться перша сесія Кременчуцько міської ради для новообраних депутатів. Засідання відбудеться у великій залі міської ради. Початок засідання о 10.00. Про це проінформував на засіданні голова територіальної виборчої комісії Кременчука Руслан Бушман. 


Нагадаємо, що частина переможців на виборах написали заяви про реєстрацію їх депутатами Кременчуцької міської ради. 


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Автор: Альона Душенко
Теги: сесія Кременчуцька міська рада депутати
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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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