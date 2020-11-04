Українців хочуть штрафувати на місці за перебування без маски у громадських спорудах та транспорті

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 1 076 Коментарів: 4

В Україні хочуть змінити порядок штрафування за перебування у громадських спорудах і транспорті без масок – протокол виписуватимуть на місці. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 5 листопада.



За його словами, відповідний пункт буде містити законопроєкт №3891, який зараз підготував Кабмін і направив на ознайомлення у Верховну Раду.





- Що буде передбачати цей закон? Він буде передбачати, що конкретний штраф за неносіння масок буде від 170 до 255 гривень. Причому протокол складатимуть одразу на місці, а не так, як було раніше, коли складали протокол, передавали в суд, а суд потім вирішував – накладати штраф чи не накладати. У результаті цього у нас менше 5% – 3% навіть – були застосовані штрафні санкції як до громадян, так і для організацій, - пояснив міністр.





Якщо закон ухвалять, запрацює такий же механізм, як і при порушенні правил дорожнього руху. Штраф зможуть виписувати як працівники Нацполіції, так і представники епідемічного контролю та органів місцевого самоврядування.



