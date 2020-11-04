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Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

Українців хочуть штрафувати на місці за перебування без маски у громадських спорудах та транспорті

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 1 076 Коментарів: 4

 

Штраф за неносіння масок буде від 170 до 255 гривень

В Україні хочуть змінити порядок штрафування за перебування у громадських спорудах і транспорті без масок – протокол виписуватимуть на місці. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 5 листопада.

 
За його словами, відповідний пункт буде містити законопроєкт №3891, який зараз підготував Кабмін і направив на ознайомлення у Верховну Раду.


- Що буде передбачати цей закон? Він буде передбачати, що конкретний штраф за неносіння масок буде від 170 до 255 гривень. Причому протокол складатимуть одразу на місці, а не так, як було раніше, коли складали протокол, передавали в суд, а суд потім вирішував – накладати штраф чи не накладати. У результаті цього у нас менше 5% – 3% навіть – були застосовані штрафні санкції як до громадян, так і для організацій, - пояснив міністр.


Якщо закон ухвалять, запрацює такий же механізм, як і при порушенні правил дорожнього руху. Штраф зможуть виписувати як працівники Нацполіції, так і представники епідемічного контролю та органів місцевого самоврядування.


У Верховній Раді «лежить» законопроєкт, яким хочуть штрафувати за маску на підборідді
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ukraina.ru
Теги: маска законопроект штраф карантин
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Коментарі: 4

150
StarПёр:
Сьогодні, 19:11

Акценти зі своєї катастрофічного провалу боротьби з коронавірусом вони перекладають на носіння масок. 

Особисто я у своєму побуті не наблюдаю масового порушення маскового режиму. Декілька разів бачив, навіть сьогодні, як люди заходять до крамниць без масок, але після зауважень продавчинь без заперечень відразу одягали. У комунальному транспорті порушень не бачив. Комунальні кондуктори сумлінно спостерігають за цим. Це настількі поодинокі випадки, шо навить не варті уваги.

Тому вважаю, шо це окозамилювання. Всралися по самісінькі вуха. Як немає чим боротися проти пандемії, залишилося вигадувати дибільні квартальні закони. Придумали закон прикрити свою голу сраку.  


14 4
176
DNIWE:
Сьогодні, 19:57

Кому держава видала хоча б одну бескоштовну маску?


7 3
301
vortex:
Сьогодні, 20:03

Суди не накладали штрафи бо більшість суддів розуміє що ці обмеження не законні та не відповідають конституції. Квартальні клоуни витирають взуття конституцією(що ми бачили вже у спробі вчинити повалення державного ладу). Цей закон, про штрафи на місці не просто окозамилювання, а спроба наділити фактично необмеженими повноваженнями ментів.

 

Щоб вони могли приколупатись до будь кого і сказати "пройдёмте".

 

Цю ініціативу, на мою думку, слід розцінювати як один із ланцюжків у побудові поліцейської держави, узурпації влади та встановлення диктатури. I цього не можна допускати ны за яких умов. Деякі люди чомусь вважають що це так держава про них піклується, коли їх штрафує. Це зовсім не так. Це лише методологія "малих кроків" як із громадян зробити слухняне стадо баранів. Якщо прокатить цей закон далі буде щось на зразок "карантин вихідного дня", потім "комендантська година", потім "дозволи на вихід із помешкання". А потім можна і розстріл на місці у закон записати...

 

Якщо ви хочете щоб таке було - можете аплодувати та прогинатись під зе. Ви зробили це разом. Якщо така перспектива вас не влаштовує - має бути супротив і пропозиція для тих хто це робить купувати квитки до ростову


7 2
2 283
zzzzzz:
Сьогодні, 20:14

Поздновато....


3 2

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