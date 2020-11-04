Українців хочуть штрафувати на місці за перебування без маски у громадських спорудах та транспорті

В Україні хочуть змінити порядок штрафування за перебування у громадських спорудах і транспорті без масок – протокол виписуватимуть на місці. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 5 листопада.
За його словами, відповідний пункт буде містити законопроєкт №3891, який зараз підготував Кабмін і направив на ознайомлення у Верховну Раду.
Якщо закон ухвалять, запрацює такий же механізм, як і при порушенні правил дорожнього руху. Штраф зможуть виписувати як працівники Нацполіції, так і представники епідемічного контролю та органів місцевого самоврядування.