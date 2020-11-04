Де й о котрій 6 листопада не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 17:27
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
6 листопада в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Котляревського, 4-30,
- вул. Лебедина, 77-104,
- вул. Зої Космодемьянської, 5-28,
- вул. Гетьмана Полуботка, 3-37,
- пров. Котляревського, 1-17,
- пров. Танковий, 3-15,
- пров. Дмитра Демидюка, 2-25,
- пров. Тесленка, 1-9,
- пров. Лесі Українки, 1-12.
З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Академіка Герасимовича, 81-106,
- вул. Гайдамацька, 72-95,
- вул. Чумацький шлях, 69-83,
- вул. Баженова, 1-22.