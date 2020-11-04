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Де й о котрій 6 листопада не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 1 057

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

6 листопада в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Котляревського, 4-30,
  • вул. Лебедина, 77-104,
  • вул. Зої Космодемьянської, 5-28,
  • вул. Гетьмана Полуботка, 3-37,
  • пров. Котляревського, 1-17,
  • пров. Танковий, 3-15,
  • пров. Дмитра Демидюка, 2-25,
  • пров. Тесленка, 1-9,
  • пров. Лесі Українки, 1-12.

З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Академіка Герасимовича, 81-106,
  • вул. Гайдамацька, 72-95,
  • вул. Чумацький шлях, 69-83,
  • вул. Баженова, 1-22.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго графік відключення
компанія «Інтера Люкс»

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