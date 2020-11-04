За добу у Кременчуці виявили 60 хворих на коронавірус

Вчора, 21:53 Переглядів: 756

Сьогодні, 5 листопада, в Кременчуці зареєстрували 60 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.





Захворіли 31 жінка віком від 22 до 70 років та 28 чоловіків віком від 18 до 84 років. Також захворіла 13-річна дитина.





51 пацієнт перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 9 - лікуються в інфекційних шпиталях.





По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.





Одужало 33 пацієнти. На жаль, один пацієнт помер.



Всього зареєстровано 1 630 випадків: одужало 698, померло 41.