Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Кременчук1579
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Кременчук904
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу у Кременчуці виявили 60 хворих на коронавірус

Вчора, 21:53 Переглядів: 756

Серед них 13-річна дитина

Сьогодні, 5 листопада, в Кременчуці зареєстрували 60 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.


Захворіли 31 жінка віком від 22 до 70 років та 28 чоловіків віком від 18 до 84 років. Також захворіла 13-річна дитина.


51 пацієнт перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 9 - лікуються в інфекційних шпиталях.


По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.


Одужало 33 пацієнти. На жаль, один пацієнт помер.


Всього зареєстровано 1 630 випадків: одужало 698, померло 41.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус статистика заболеваемость
компанія «Інтера Люкс»

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