Хокеїсти «Кременчука» протестували дебютанта «Краматорськ»

Сьогодні, 5 листопада, в рамках четвертого туру «Краматорськ» дебютував в чемпіонаті УХЛ Паріматч матчем проти чемпіона України «Кременчука».
Шайби: 0:1 Жвачкін (Гринь, Кривошапкін), 3:31; 1:1 Пукс (Савицький, Александров), 3:40; 2:1 Кисельов (Созонов, Алексюк), 8:44; 2:2 Жвачкін (Столяренко), 20:21; 3:2 Денискін (Коробов, Дубінін), 26:19; 3:3 Кривошапкін (Карпенко, Халін), 39:52; 3:4 Карпенко, 45:28; 4:4 Коробов (Денискін, Дубінін), 45:58; 5:4 Денискін (Коробов), 49:03;
Кременчук: Новицький (Гордюшин - з 40:00); Алексюк - Григорян, Хрішпенц - Александров, Грицьких - Толстушко, Яковлєв - Варава; Кисельов (К) - Серанов - Созонов, Пукс (А) - Волков - Савицький, Савченко - Гриценко (А) - Ворона, Коробов - Дубінін - Денискін.
Краматорськ: Шевчук (Замерець); Воронін - Гринкевич, Пахмурін - Полухін, Зуєв - Панков; Кривошапкін - Карпенко (К) - Халін, Гринь (А) - Столяренко - Жвачкін (А), Ципнятов - Сурсов- Подзіньш, Геворкян.
Перший період краматорські хокеїсти почали більш ніж впевнено - в першому ж більшості «Краматорськ» розіграв відмінну атаку три в одного на ворота Новицького і Жвачкін після відмінної передачі прошив голкіпера "містян", закинувши першу шайбу в історії краматорського клубу. Ця шайба для «Кременчука» стала холодним душем, після якого кременчужани зібралися і не тільки зрівняли цифри на табло, але і вийшли вперед.
Другу двадцятихвилинку краматорський клуб почав так само як і першу - Жвачкін вдруге прошив Новицького і зрівняв рахунок, а потім Денискін з розвороту точно прошив Шевчука і знову вивів господарів матчу вперед.
А на останній хвилині другого періоду Кривошапкін зловив відмінний пас від Карпенка і, скориставшись помилкою "містян", закинув своїй колишній команді, вдруге зрівняв цифри на табло.
У третьому відрізку матчу команди перші п'ять хвилин провели без закинутих шайб, розуміючи ціну будь-якої помилки, а потім знову обмінялися голами. Спочатку екс-капітан "городян" Карпенко вдало реалізував свій момент біля воріт Гордюшина, який замінив в створі Новицького, а потім Коробов зробив рахунок 4:4 і змусив команди починати все спочатку.
У другій половині періоду кременчужани зусиллями Денискіна знову вийшли вперед, встановивши остаточний рахунок на табло. Таким чином, «Краматорськ» у впертій боротьбі поступився чинним чемпіонам країни, дебютувавши в чемпіонаті УХЛ Паріматч.
Турнірна таблиця
|№
|Команда
|І
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|ЗШ
|ПШ
|О
|Донбас
|4
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|25
|6
|8
|Кременчук
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|16
|9
|6
|Дніпро
|4
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|14
|17
|4
|МХК Сокіл
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|11
|9
|4
|Маріуполь
|4
|1
|0
|0
|0
|0
|3
|6
|11
|2
|Білий Барс
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|5
|14
|2
|Крижані Вовки
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|7
|17
|0
|Краматорськ
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|5
|0
7 листопада кременчужани приймуть Білий Барс. Початок матчу о 14.00.