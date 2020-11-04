Хокеїсти «Кременчука» протестували дебютанта «Краматорськ»

Вчора, 22:01 Переглядів: 289

Сьогодні, 5 листопада, в рамках четвертого туру «Краматорськ» дебютував в чемпіонаті УХЛ Паріматч матчем проти чемпіона України «Кременчука».





«Кременчук» - «Краматорськ» 5:4 (2:1, 1:2, 2:0)

Шайби: 0:1 Жвачкін (Гринь, Кривошапкін), 3:31; 1:1 Пукс (Савицький, Александров), 3:40; 2:1 Кисельов (Созонов, Алексюк), 8:44; 2:2 Жвачкін (Столяренко), 20:21; 3:2 Денискін (Коробов, Дубінін), 26:19; 3:3 Кривошапкін (Карпенко, Халін), 39:52; 3:4 Карпенко, 45:28; 4:4 Коробов (Денискін, Дубінін), 45:58; 5:4 Денискін (Коробов), 49:03;

Кременчук: Новицький (Гордюшин - з 40:00); Алексюк - Григорян, Хрішпенц - Александров, Грицьких - Толстушко, Яковлєв - Варава; Кисельов (К) - Серанов - Созонов, Пукс (А) - Волков - Савицький, Савченко - Гриценко (А) - Ворона, Коробов - Дубінін - Денискін.

Краматорськ: Шевчук (Замерець); Воронін - Гринкевич, Пахмурін - Полухін, Зуєв - Панков; Кривошапкін - Карпенко (К) - Халін, Гринь (А) - Столяренко - Жвачкін (А), Ципнятов - Сурсов- Подзіньш, Геворкян.









Перший період краматорські хокеїсти почали більш ніж впевнено - в першому ж більшості «Краматорськ» розіграв відмінну атаку три в одного на ворота Новицького і Жвачкін після відмінної передачі прошив голкіпера "містян", закинувши першу шайбу в історії краматорського клубу. Ця шайба для «Кременчука» стала холодним душем, після якого кременчужани зібралися і не тільки зрівняли цифри на табло, але і вийшли вперед.





Другу двадцятихвилинку краматорський клуб почав так само як і першу - Жвачкін вдруге прошив Новицького і зрівняв рахунок, а потім Денискін з розвороту точно прошив Шевчука і знову вивів господарів матчу вперед.





А на останній хвилині другого періоду Кривошапкін зловив відмінний пас від Карпенка і, скориставшись помилкою "містян", закинув своїй колишній команді, вдруге зрівняв цифри на табло.





У третьому відрізку матчу команди перші п'ять хвилин провели без закинутих шайб, розуміючи ціну будь-якої помилки, а потім знову обмінялися голами. Спочатку екс-капітан "городян" Карпенко вдало реалізував свій момент біля воріт Гордюшина, який замінив в створі Новицького, а потім Коробов зробив рахунок 4:4 і змусив команди починати все спочатку.





У другій половині періоду кременчужани зусиллями Денискіна знову вийшли вперед, встановивши остаточний рахунок на табло. Таким чином, «Краматорськ» у впертій боротьбі поступився чинним чемпіонам країни, дебютувавши в чемпіонаті УХЛ Паріматч.





Турнірна таблиця

№ Команда І В ВО ВБ ПБ ПО П ЗШ ПШ О Донбас 4 4 0 0 0 0 0 25 6 8 Кременчук 4 3 0 0 0 0 1 16 9 6 Дніпро 4 2 0 0 0 0 2 14 17 4 МХК Сокіл 3 2 0 0 0 0 1 11 9 4 Маріуполь 4 1 0 0 0 0 3 6 11 2 Білий Барс 3 1 0 0 0 0 2 5 14 2 Крижані Вовки 3 0 0 0 0 0 3 7 17 0 Краматорськ 1 0 0 0 0 0 1 4 5 0





7 листопада кременчужани приймуть Білий Барс. Початок матчу о 14.00.