Знову рекорд: 9 850 хворих на COVID-19 за добу

На Полтавщині діагностували 462 випадків
За минулу добу в Україні зафіксовано 9 850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 369, медпрацівників – 514), повідомляє МОЗ.
Також за останню добу:
- госпіталізовано – 1269 осіб;
- летальних випадків – 193;
- одужало – 8378 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 75 598 (методом ПЛР – 46 856, методом ІФА – 28 742).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 430 467 осіб;
- одужало – 184 782 особи;
- летальних випадків – 7 924;
- проведено ПЛР-тестувань – 3 470 669.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (983), Харківській (771),Хмельницькій (550), Запорізькій (523) та Донецькій (506) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ - 41 373 випадки;
- Вінницька область – 11 644 випадки;
- Волинська область – 14 889 випадків;
- Дніпропетровська область – 16 600 випадків;
- Донецька область – 12 873 випадки;
- Житомирська область – 16 598 випадків;
- Закарпатська область – 15 849 випадків;
- Запорізька область – 11 750 випадків;
- Івано-Франківська область – 22 521 випадок;
- Київська область – 18 329 випадків;
- Кіровоградська область – 2 813 випадків;
- Луганська область – 4 104 випадки;
- Львівська область – 32 069 випадків;
- Миколаївська область – 9 306 випадків;
- Одеська область – 26 838 випадків;
- Полтавська область – 11 079 випадків;
- Рівненська область – 20 671 випадок;
- Сумська область – 13 196 випадків;
- Тернопільська область – 21 499 випадків;
- Харківська область – 40 330 випадків;
- Херсонська область – 4 852 випадки;
- Хмельницька область – 17 989 випадків;
- Черкаська область – 10 085 випадків;
- Чернівецька область – 23 708 випадків;
- Чернігівська область – 9 502 випадки.
За добу на Полтавщині діагностували 462 випадків COVID-19. За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 11 079 випадків захворювання на COVID-19.
Одужали 4 878 жителів області, продовжують лікування 5 987 людей, зокрема 161 дитина. Всього зареєстровано 214 летальних випадків, нових за добу – 8 (Полтава – 3; Горішні Плавні – 3; Кременчук – 2).
Кількість виявлених випадків:
- Полтава – 5693 (182 нові випадки),
- Кременчук – 1508 (43 нові випадки),
- Полтавський район – 453 (26 нових випадків),
- Миргород – 357 (10 нових випадків),
- Горішні Плавні – 284 (34 нові випадки),
- Лубни – 218 (4 нові випадки),
- Зіньківський район – 208 (29 нових випадків),
- Котелевський район – 193 (18 нових випадків),
- Кременчуцький район – 151 (5 нових випадків),
- Хорольський район – 142 (9 нові випадки),
- Диканський район – 136 (5 нових випадків),
- Новосанжарський район – 127 (10 нових випадків),
- Решетилівський район – 116 (5 нових випадків),
- Глобинський район – 114 (2 нові випадки),
- Шишацький район – 114 (5 нових випадків),
- Великобагачанський район – 112 (19 нових випадків),
- Кобеляцький район – 109 (1 новий випадок),
- Карлівський район – 106 (9 нових випадків),
- Миргородський район – 86 (2 нові випадки),
- Лубенський район – 85 (2 нові випадки),
- Гадяч – 79 (12 нових випадків),
- Машівський район – 76 (3 нові випадки),
- Пирятинський район – 69 (3 нові випадки),
- Гребінківський район – 64 (1 новий випадок),
- Гадяцький район – 51 (9 нових випадків),
- Козельщинський район – 48 (10 нових випадків),
- Оржицький район – 33 (1 новий випадок),
- Чорнухинський район – 23.
Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування від коронавірусу):
- Великобагачанський – 83,
- Гадяч – 21,
- Гадяцький – 16,
- Глобинський – 41,
- Гребінківський – 30,
- Диканський – 26,
- Зіньківський – 89,
- Карлівський – 59,
- Кобеляцький – 24,
- Козельщинський – 19,
- Горішні Плавні – 132,
- Котелевський – 83,
- Кременчук – 1110,
- Кременчуцький – 83,
- Лохвицький – 32,
- Лубни – 75,
- Лубенський – 38,
- Машівський – 20,
- Миргород – 139,
- Миргородський – 34,
- Новосанжарський – 37,
- Оржицький – 6,
- Пирятинський – 43,
- Полтава – 3373,
- Полтавський – 252,
- Решетилівський – 37,
- Семенівський – 7,
- Хорольський – 20,
- Чорнухинський – 13,
- Чутівський – 19,
- Шишацький – 26.
Полтава перебуває у «червоному» рівні епідемічної небезпеки. У «помаранчевому» – усі райони області.
Заповнюваність ліжок у закладах охорони здоров’я Полтавщини, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, становить 32,2%.