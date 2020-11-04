Знову рекорд: 9 850 хворих на COVID-19 за добу

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За минулу добу в Україні зафіксовано 9 850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 369, медпрацівників – 514), повідомляє МОЗ.





Також за останню добу:

госпіталізовано – 1269 осіб;

летальних випадків – 193;

одужало – 8378 осіб;

здійснено тестувань за добу – 75 598 (методом ПЛР – 46 856, методом ІФА – 28 742).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 430 467 осіб;

одужало – 184 782 особи;

летальних випадків – 7 924;

проведено ПЛР-тестувань – 3 470 669.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (983), Харківській (771),Хмельницькій (550), Запорізькій (523) та Донецькій (506) областях.





Кількість захворювань в регіонах:

Київ - 41 373 випадки;

Вінницька область – 11 644 випадки;

Волинська область – 14 889 випадків;

Дніпропетровська область – 16 600 випадків;

Донецька область – 12 873 випадки;

Житомирська область – 16 598 випадків;

Закарпатська область – 15 849 випадків;

Запорізька область – 11 750 випадків;

Івано-Франківська область – 22 521 випадок;

Київська область – 18 329 випадків;

Кіровоградська область – 2 813 випадків;

Луганська область – 4 104 випадки;

Львівська область – 32 069 випадків;

Миколаївська область – 9 306 випадків;

Одеська область – 26 838 випадків;

Полтавська область – 11 079 випадків;

Рівненська область – 20 671 випадок;

Сумська область – 13 196 випадків;

Тернопільська область – 21 499 випадків;

Харківська область – 40 330 випадків;

Херсонська область – 4 852 випадки;

Хмельницька область – 17 989 випадків;

Черкаська область – 10 085 випадків;

Чернівецька область – 23 708 випадків;

Чернігівська область – 9 502 випадки.





За добу на Полтавщині діагностували 462 випадків COVID-19. За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 11 079 випадків захворювання на COVID-19.





Одужали 4 878 жителів області, продовжують лікування 5 987 людей, зокрема 161 дитина. Всього зареєстровано 214 летальних випадків, нових за добу – 8 (Полтава – 3; Горішні Плавні – 3; Кременчук – 2).

Кількість виявлених випадків:

Полтава – 5693 (182 нові випадки),

Кременчук – 1508 (43 нові випадки),

Полтавський район – 453 (26 нових випадків),

Миргород – 357 (10 нових випадків),

Горішні Плавні – 284 (34 нові випадки),

Лубни – 218 (4 нові випадки),

Зіньківський район – 208 (29 нових випадків),

Котелевський район – 193 (18 нових випадків),

Кременчуцький район – 151 (5 нових випадків),

Хорольський район – 142 (9 нові випадки),

Диканський район – 136 (5 нових випадків),

Новосанжарський район – 127 (10 нових випадків),

Решетилівський район – 116 (5 нових випадків),

Глобинський район – 114 (2 нові випадки),

Шишацький район – 114 (5 нових випадків),

Великобагачанський район – 112 (19 нових випадків),

Кобеляцький район – 109 (1 новий випадок),

Карлівський район – 106 (9 нових випадків),

Миргородський район – 86 (2 нові випадки),

Лубенський район – 85 (2 нові випадки),

Гадяч – 79 (12 нових випадків),

Машівський район – 76 (3 нові випадки),

Пирятинський район – 69 (3 нові випадки),

Гребінківський район – 64 (1 новий випадок),

Гадяцький район – 51 (9 нових випадків),

Козельщинський район – 48 (10 нових випадків),

Оржицький район – 33 (1 новий випадок),

Чорнухинський район – 23.

Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування від коронавірусу):

Великобагачанський – 83,

Гадяч – 21,

Гадяцький – 16,

Глобинський – 41,

Гребінківський – 30,

Диканський – 26,

Зіньківський – 89,

Карлівський – 59,

Кобеляцький – 24,

Козельщинський – 19,

Горішні Плавні – 132,

Котелевський – 83,

Кременчук – 1110,

Кременчуцький – 83,

Лохвицький – 32,

Лубни – 75,

Лубенський – 38,

Машівський – 20,

Миргород – 139,

Миргородський – 34,

Новосанжарський – 37,

Оржицький – 6,

Пирятинський – 43,

Полтава – 3373,

Полтавський – 252,

Решетилівський – 37,

Семенівський – 7,

Хорольський – 20,

Чорнухинський – 13,

Чутівський – 19,

Шишацький – 26.

Полтава перебуває у «червоному» рівні епідемічної небезпеки. У «помаранчевому» – усі райони області.





Заповнюваність ліжок у закладах охорони здоров’я Полтавщини, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, становить 32,2%.