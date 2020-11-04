Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 04.11.2020 23:00
Підтверджені:
Україна420617
Кременчук1579
Хворі:
Україна236482
Кременчук904
Одужало:
Україна176404
Кременчук665
Померло:
Україна7731
Кременчук40
Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

Знову рекорд: 9 850 хворих на COVID-19 за добу

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 902 Коментарів: 2

 

На Полтавщині діагностували 462 випадків

За минулу добу в Україні зафіксовано 9 850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 369, медпрацівників – 514), повідомляє МОЗ.


Також за останню добу:

  • госпіталізовано – 1269 осіб;
  • летальних випадків – 193;
  • одужало – 8378 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 75 598 (методом ПЛР – 46 856, методом ІФА – 28 742).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 430 467 осіб;
  • одужало – 184 782 особи;
  • летальних випадків – 7 924;
  • проведено ПЛР-тестувань – 3 470 669.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (983), Харківській (771),Хмельницькій (550), Запорізькій (523) та Донецькій (506) областях.


Кількість захворювань в регіонах:

  • Київ - 41 373 випадки;
  • Вінницька область – 11 644 випадки;
  • Волинська область – 14 889 випадків;
  • Дніпропетровська область – 16 600 випадків;
  • Донецька область – 12 873 випадки;
  • Житомирська область – 16 598 випадків;
  • Закарпатська область – 15 849 випадків;
  • Запорізька область – 11 750 випадків;
  • Івано-Франківська область – 22 521 випадок;
  • Київська область – 18 329 випадків;
  • Кіровоградська область – 2 813 випадків;
  • Луганська область – 4 104 випадки;
  • Львівська область – 32 069 випадків;
  • Миколаївська область – 9 306 випадків;
  • Одеська область – 26 838 випадків;
  • Полтавська область – 11 079 випадків;
  • Рівненська область – 20 671 випадок;
  • Сумська область – 13 196 випадків;
  • Тернопільська область – 21 499 випадків;
  • Харківська область – 40 330 випадків;
  • Херсонська область – 4 852 випадки;
  • Хмельницька область – 17 989 випадків;
  • Черкаська область – 10 085 випадків;
  • Чернівецька область – 23 708 випадків;
  • Чернігівська область – 9 502 випадки.


За добу на Полтавщині діагностували 462 випадків COVID-19. За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 11 079 випадків захворювання на COVID-19. 


Одужали 4 878 жителів області, продовжують лікування 5 987 людей, зокрема 161 дитина. Всього зареєстровано 214 летальних випадків, нових за добу – 8 (Полтава – 3; Горішні Плавні – 3; Кременчук – 2).

 

Кількість виявлених випадків:

  • Полтава – 5693 (182 нові випадки),
  • Кременчук – 1508 (43 нові випадки),
  • Полтавський район – 453 (26 нових випадків),
  • Миргород – 357 (10 нових випадків),
  • Горішні Плавні – 284 (34 нові випадки),
  • Лубни – 218 (4 нові випадки),
  • Зіньківський район – 208 (29 нових випадків),
  • Котелевський район – 193 (18 нових випадків),
  • Кременчуцький район – 151 (5 нових випадків),
  • Хорольський район – 142 (9 нові випадки),
  • Диканський район – 136 (5 нових випадків),
  • Новосанжарський район – 127 (10 нових випадків),
  • Решетилівський район – 116 (5 нових випадків),
  • Глобинський район – 114 (2 нові випадки),
  • Шишацький район – 114 (5 нових випадків),
  • Великобагачанський район – 112 (19 нових випадків),
  • Кобеляцький район – 109 (1 новий випадок),
  • Карлівський район – 106 (9 нових випадків),
  • Миргородський район – 86 (2 нові випадки),
  • Лубенський район – 85 (2 нові випадки),
  • Гадяч – 79 (12 нових випадків),
  • Машівський район – 76 (3 нові випадки),
  • Пирятинський район – 69 (3 нові випадки),
  • Гребінківський район – 64 (1 новий випадок),
  • Гадяцький район – 51 (9 нових випадків),
  • Козельщинський район – 48 (10 нових випадків),
  • Оржицький район – 33 (1 новий випадок),
  • Чорнухинський район – 23.

Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування від коронавірусу):

  • Великобагачанський – 83,
  • Гадяч – 21,
  • Гадяцький – 16,
  • Глобинський – 41,
  • Гребінківський – 30,
  • Диканський – 26,
  • Зіньківський – 89,
  • Карлівський – 59,
  • Кобеляцький – 24,
  • Козельщинський – 19,
  • Горішні Плавні – 132,
  • Котелевський – 83,
  • Кременчук – 1110,
  • Кременчуцький – 83,
  • Лохвицький – 32,
  • Лубни – 75,
  • Лубенський – 38,
  • Машівський – 20,
  • Миргород – 139,
  • Миргородський – 34,
  • Новосанжарський – 37,
  • Оржицький – 6,
  • Пирятинський – 43,
  • Полтава – 3373,
  • Полтавський – 252,
  • Решетилівський – 37,
  • Семенівський – 7,
  • Хорольський – 20,
  • Чорнухинський – 13,
  • Чутівський – 19,
  • Шишацький – 26.

Полтава перебуває у «червоному» рівні епідемічної небезпеки. У «помаранчевому» – усі райони області.


Заповнюваність ліжок у закладах охорони здоров’я Полтавщини, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, становить 32,2%.

1
Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус статистика заболеваемость
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

119
ТимТимыч:
Сьогодні, 14:56

Госстат опубликовал несколького дней назад статистику по смертности:
"За первые семь месяцев 2020 года

умерло на 18 тысяч человек меньше,

чем в прошлом году за аналогичный период."

Тот, кто умеет думать и анализировать, обязательно зайдет на сайт Госстата. Там вся информация в открытом доступе.


1 3
884
antikola:
Сьогодні, 15:25

Цитата: ТимТимыч
умерло на 18 тысяч человек меньше,
так и будет умирать меньше, потому что рождаемость ниже смертности . Людей становится меньше-смертей меньше


4 0

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