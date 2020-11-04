Под суд пойдут горе-бизнесмены, которые разливали и торговали «элитной палёнкой» на Полтавщине

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 737

Под суд отправятся жители Днепропетровской области, которые разливали и торговали «элитной палёнкой» на территории Полтавской, Днепропетровской и других областей. Об этом сообщает государственная фискальная служба Украины.





Трое жителей Кривого Рога организовали цех и разливали фальсификат в бутылки «Metaxa», «Jim Beam», «Jack Daniels», «Attikus», «Absolut», «Jelzin», «Finlandia», «Baileys», «Chivas». Во время обысков у них изъяли более 5 тонн алкоголя, тару и оборудование.





Задержанным инкриминируют ч.3 ст.28, ч.1 та ч.2 ст.204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров, совершенное организованной группой). Им грозит от 85 000 до 170 000 гривен штрафа и лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.