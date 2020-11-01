На Раківці відкрили новий спортивний майданчик

Новий спортивний майданчик з’явився на вулиці Республіканській. Проєкт реалізували в рамках «Громадського бюджету Кременчука 2019» - «Спортивна нація – здорова нація» (автор Наталія Луценко).
На майданчику встановили тренажери для всіх груп м’язів: перекладини, бруси, сходинки.
За словами координатора Євгена Перевезенцева, ще один проєкт Громадського Бюджету 2019 розпочав свою реалізацію. На Першому Занасипу вже розпочалися підготовчі роботи з встановлення дитячого майданчика. Тут втілюють у життя проєкт «Улаштування нового дитячого майданчика в районі будинку №29 по вулиці М. Говорова».