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Кременчук, Спорт

На Раківці відкрили новий спортивний майданчик

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 500

На майданчику встановили тренажери для всіх груп м’язів: перекладини, бруси, сходинки

Новий спортивний майданчик з’явився на вулиці Республіканській. Проєкт реалізували в рамках «Громадського бюджету Кременчука 2019» - «Спортивна нація – здорова нація» (автор Наталія Луценко). 


На майданчику встановили тренажери для всіх груп м’язів: перекладини, бруси, сходинки. 


За словами координатора Євгена Перевезенцева, ще один проєкт Громадського Бюджету 2019 розпочав свою реалізацію. На Першому Занасипу вже розпочалися підготовчі роботи з встановлення дитячого майданчика. Тут втілюють у життя проєкт «Улаштування нового дитячого майданчика в районі будинку №29 по вулиці М. Говорова». 

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Автор: Альона Душенко
Теги: спортивні майданчики громадський бюджет
компанія «Інтера Люкс»

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