Коронавірус б'є рекорди: 9 524 нових випадків за добу, на Полтавщині - 427

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7 летальних випадків по області, один - у Горішніх Плавнях

За минулу добу в Україні зафіксовано 9 524 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 313, медпрацівників – 408), повідомляє МОЗ.





Також за останню добу:

госпіталізовано – 1 514 осіб;

летальних випадків – 199;

одужало – 7 536 осіб;

здійснено тестувань за добу –72 442, в т. ч. методом ПЛР — 42 278, методом ІФА — 30 164.

За весь час пандемії в країні:

захворіло – 420 617 осіб;

одужало – 176 404 особи;

летальних випадків – 7731;

проведено ПЛР-тестувань – 3 386 489.

Кількість захворювань в регіонах:

Київ – 40390 випадків

Вінницька область – 11363 випадки

Волинська область – 14544 випадки

Дніпропетровська область –16169 випадків

Донецька область – 12367 випадків

Житомирська область – 16200 випадків

Закарпатська область – 15470 випадків

Запорізька область – 11227 випадків

Івано-Франківська область –22047 випадків

Київська область – 17918 випадків

Кіровоградська область – 2730 випадків

Луганська область – 3988 випадків

Львівська область – 31639 випадків

Миколаївська область – 9027 випадків

Одеська область – 26332 випадки

Полтавська область – 10 617 випадків

Рівненська область – 20300 випадків

Сумська область – 12776 випадків

Тернопільська область – 21332 випадки

Харківська область – 39559 випадків

Херсонська область – 4622 випадки

Хмельницька область – 17439 випадків

Черкаська область – 9898 випадків

Чернівецька область – 23296 випадків

Чернігівська область – 9367 випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Київ (856 випадків), Харківській (850 випадків), Донецькій (636 випадків), Одеській (547 випадків) та Хмельницькій (511 випадків) областях.









За добу на Полтавщині діагностували 427 випадків COVID-19. За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 10 617 випадків захворювання на COVID-19.





Одужав 4 591 житель області, продовжують лікування 5 820 людей, зокрема 160 дітей. Всього зареєстровано 206 летальних випадків, нових за добу – 7 (Полтава – 2; Горішні Плавні, Глобинський, Кобеляцький, Лохвицький, Полтавський райони).





Кількість виявлених випадків (географія поширення інфекції):

Полтава – 5511 (205 нових випадків),

Кременчук – 1 465 (77 нових випадків),

Полтавський район – 427 (9 нових випадків),

Миргород – 347 (6 нових випадків),

Лохвицький район – 231 (12 нових випадків),

Лубни – 214 (1 новий випадок),

Зіньківський район – 179 (6 нових випадків),

Котелевський район – 175 (26 нових випадків),

Кременчуцький район – 146 (3 нові випадки),

Хорольський район – 133 (2 нові випадки),

Диканський район – 131 (12 нових випадків),

Новосанжарський район – 117 (7 нових випадків),

Глобинський район – 112 (2 нові випадки),

Решетилівський район – 111 (6 нових випадків),

Карлівський район – 97 (14 нових випадків),

Великобагачанський район – 93 (1 новий випадок),

Миргородський район – 84 (3 нові випадки),

Лубенський район – 80 (1 новий випадок),

Машівський район – 73 (5 нових випадків),

Пирятинський район – 66 (22 нові випадки),

Чутівський район – 55 (1 новий випадок),

Чорнухинський район – 23 (6 нових випадків).

Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування від коронавірусу):

Великобагачанський – 68,

Гадяч – 15,

Гадяцький – 9,

Глобинський – 39,

Гребінківський – 29,

Диканський – 26,

Зіньківський – 60,

Карлівський – 50,

Кобеляцький – 23,

Козельщинський – 11,

Горішні Плавні – 115,

Котелевський – 74,

Кременчук – 1070,

Кременчуцький – 78,

Лохвицький – 50,

Лубни – 73,

Лубенський – 34,

Машівський – 18,

Миргород – 149,

Миргородський – 36,

Новосанжарський – 29,

Оржицький – 5,

Пирятинський – 40,

Полтава – 3380,

Полтавський – 228,

Решетилівський – 32,

Семенівський – 11,

Хорольський – 15,

Чорнухинський – 13,

Чутівський – 19,

Шишацький – 21.

Полтава перебуває у «червоному» рівні епідемічної небезпеки. У «помаранчевому» – усі райони області. Заповнюваність ліжок у закладах охорони здоров’я Полтавщини, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, становить 33%.





Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: дезінфікувати руки, носити маски, тримати соціальну дистанцію!