Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 01.11.2020 21:00
Підтверджені:
Україна395440
Кременчук1436
Хворі:
Україна226693
Кременчук826
Одужало:
Україна161441
Кременчук576
Померло:
Україна7306
Кременчук34
Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

Коронавірус б'є рекорди: 9 524 нових випадків за добу, на Полтавщині - 427

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 994

 

7 летальних випадків по області, один - у Горішніх Плавнях

За минулу добу в Україні зафіксовано 9 524 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 313, медпрацівників – 408), повідомляє МОЗ.


Також за останню добу:

  • госпіталізовано – 1 514 осіб;
  • летальних випадків – 199;
  • одужало – 7 536 осіб;
  • здійснено тестувань за добу –72 442, в т. ч. методом ПЛР — 42 278, методом ІФА — 30 164.

За весь час пандемії в країні:

  • захворіло – 420 617 осіб;
  • одужало – 176 404 особи;
  • летальних випадків – 7731;
  • проведено ПЛР-тестувань – 3 386 489.

Кількість захворювань в регіонах:

  • Київ – 40390 випадків
  • Вінницька область – 11363 випадки
  • Волинська область – 14544 випадки
  • Дніпропетровська область –16169 випадків
  • Донецька область – 12367 випадків
  • Житомирська область – 16200 випадків
  • Закарпатська область – 15470 випадків
  • Запорізька область – 11227 випадків
  • Івано-Франківська область –22047 випадків
  • Київська область – 17918 випадків
  • Кіровоградська область – 2730 випадків
  • Луганська область – 3988 випадків
  • Львівська область – 31639 випадків
  • Миколаївська область – 9027 випадків
  • Одеська область – 26332 випадки
  • Полтавська область – 10 617 випадків
  • Рівненська область – 20300 випадків
  • Сумська область – 12776 випадків
  • Тернопільська область – 21332 випадки
  • Харківська область – 39559 випадків
  • Херсонська область – 4622 випадки
  • Хмельницька область – 17439 випадків
  • Черкаська область – 9898 випадків
  • Чернівецька область – 23296 випадків
  • Чернігівська область – 9367 випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Київ (856 випадків), Харківській (850 випадків), Донецькій (636 випадків), Одеській (547 випадків) та Хмельницькій (511 випадків) областях.


 


За добу на Полтавщині діагностували 427 випадків COVID-19. За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 10 617 випадків захворювання на COVID-19.


Одужав 4 591 житель області, продовжують лікування 5 820 людей, зокрема 160 дітей. Всього зареєстровано 206 летальних випадків, нових за добу – 7 (Полтава – 2; Горішні Плавні, Глобинський, Кобеляцький, Лохвицький, Полтавський райони).


Кількість виявлених випадків (географія поширення інфекції):

  • Полтава – 5511 (205 нових випадків),
  • Кременчук – 1 465 (77 нових випадків),
  • Полтавський район – 427 (9 нових випадків),
  • Миргород – 347 (6 нових випадків),
  • Лохвицький район – 231 (12 нових випадків),
  • Лубни – 214 (1 новий випадок),
  • Зіньківський район – 179 (6 нових випадків),
  • Котелевський район – 175 (26 нових випадків),
  • Кременчуцький район – 146 (3 нові випадки),
  • Хорольський район – 133 (2 нові випадки),
  • Диканський район – 131 (12 нових випадків),
  • Новосанжарський район – 117 (7 нових випадків),
  • Глобинський район – 112 (2 нові випадки),
  • Решетилівський район – 111 (6 нових випадків),
  • Карлівський район – 97 (14 нових випадків),
  • Великобагачанський район – 93 (1 новий випадок),
  • Миргородський район – 84 (3 нові випадки),
  • Лубенський район – 80 (1 новий випадок),
  • Машівський район – 73 (5 нових випадків),
  • Пирятинський район – 66 (22 нові випадки),
  • Чутівський район – 55 (1 новий випадок),
  • Чорнухинський район – 23 (6 нових випадків).

Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування від коронавірусу):

  • Великобагачанський – 68,
  • Гадяч – 15,
  • Гадяцький – 9,
  • Глобинський – 39,
  • Гребінківський – 29,
  • Диканський – 26,
  • Зіньківський – 60,
  • Карлівський – 50,
  • Кобеляцький – 23,
  • Козельщинський – 11,
  • Горішні Плавні – 115,
  • Котелевський – 74,
  • Кременчук – 1070,
  • Кременчуцький – 78,
  • Лохвицький – 50,
  • Лубни – 73,
  • Лубенський – 34,
  • Машівський – 18,
  • Миргород – 149,
  • Миргородський – 36,
  • Новосанжарський – 29,
  • Оржицький – 5,
  • Пирятинський – 40,
  • Полтава – 3380,
  • Полтавський – 228,
  • Решетилівський – 32,
  • Семенівський – 11,
  • Хорольський – 15,
  • Чорнухинський – 13,
  • Чутівський – 19,
  • Шишацький – 21.

Полтава перебуває у «червоному» рівні епідемічної небезпеки. У «помаранчевому» – усі райони області. Заповнюваність ліжок у закладах охорони здоров’я Полтавщини, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, становить 33%.


Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: дезінфікувати руки, носити маски, тримати соціальну дистанцію!
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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус статистика заболеваемость
компанія «Інтера Люкс»

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