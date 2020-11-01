Коронавірус б'є рекорди: 9 524 нових випадків за добу, на Полтавщині - 427

7 летальних випадків по області, один - у Горішніх Плавнях
За минулу добу в Україні зафіксовано 9 524 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 313, медпрацівників – 408), повідомляє МОЗ.
Також за останню добу:
- госпіталізовано – 1 514 осіб;
- летальних випадків – 199;
- одужало – 7 536 осіб;
- здійснено тестувань за добу –72 442, в т. ч. методом ПЛР — 42 278, методом ІФА — 30 164.
За весь час пандемії в країні:
- захворіло – 420 617 осіб;
- одужало – 176 404 особи;
- летальних випадків – 7731;
- проведено ПЛР-тестувань – 3 386 489.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ – 40390 випадків
- Вінницька область – 11363 випадки
- Волинська область – 14544 випадки
- Дніпропетровська область –16169 випадків
- Донецька область – 12367 випадків
- Житомирська область – 16200 випадків
- Закарпатська область – 15470 випадків
- Запорізька область – 11227 випадків
- Івано-Франківська область –22047 випадків
- Київська область – 17918 випадків
- Кіровоградська область – 2730 випадків
- Луганська область – 3988 випадків
- Львівська область – 31639 випадків
- Миколаївська область – 9027 випадків
- Одеська область – 26332 випадки
- Полтавська область – 10 617 випадків
- Рівненська область – 20300 випадків
- Сумська область – 12776 випадків
- Тернопільська область – 21332 випадки
- Харківська область – 39559 випадків
- Херсонська область – 4622 випадки
- Хмельницька область – 17439 випадків
- Черкаська область – 9898 випадків
- Чернівецька область – 23296 випадків
- Чернігівська область – 9367 випадків
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Київ (856 випадків), Харківській (850 випадків), Донецькій (636 випадків), Одеській (547 випадків) та Хмельницькій (511 випадків) областях.
За добу на Полтавщині діагностували 427 випадків COVID-19. За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 10 617 випадків захворювання на COVID-19.
Одужав 4 591 житель області, продовжують лікування 5 820 людей, зокрема 160 дітей. Всього зареєстровано 206 летальних випадків, нових за добу – 7 (Полтава – 2; Горішні Плавні, Глобинський, Кобеляцький, Лохвицький, Полтавський райони).
Кількість виявлених випадків (географія поширення інфекції):
- Полтава – 5511 (205 нових випадків),
- Кременчук – 1 465 (77 нових випадків),
- Полтавський район – 427 (9 нових випадків),
- Миргород – 347 (6 нових випадків),
- Лохвицький район – 231 (12 нових випадків),
- Лубни – 214 (1 новий випадок),
- Зіньківський район – 179 (6 нових випадків),
- Котелевський район – 175 (26 нових випадків),
- Кременчуцький район – 146 (3 нові випадки),
- Хорольський район – 133 (2 нові випадки),
- Диканський район – 131 (12 нових випадків),
- Новосанжарський район – 117 (7 нових випадків),
- Глобинський район – 112 (2 нові випадки),
- Решетилівський район – 111 (6 нових випадків),
- Карлівський район – 97 (14 нових випадків),
- Великобагачанський район – 93 (1 новий випадок),
- Миргородський район – 84 (3 нові випадки),
- Лубенський район – 80 (1 новий випадок),
- Машівський район – 73 (5 нових випадків),
- Пирятинський район – 66 (22 нові випадки),
- Чутівський район – 55 (1 новий випадок),
- Чорнухинський район – 23 (6 нових випадків).
Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування від коронавірусу):
- Великобагачанський – 68,
- Гадяч – 15,
- Гадяцький – 9,
- Глобинський – 39,
- Гребінківський – 29,
- Диканський – 26,
- Зіньківський – 60,
- Карлівський – 50,
- Кобеляцький – 23,
- Козельщинський – 11,
- Горішні Плавні – 115,
- Котелевський – 74,
- Кременчук – 1070,
- Кременчуцький – 78,
- Лохвицький – 50,
- Лубни – 73,
- Лубенський – 34,
- Машівський – 18,
- Миргород – 149,
- Миргородський – 36,
- Новосанжарський – 29,
- Оржицький – 5,
- Пирятинський – 40,
- Полтава – 3380,
- Полтавський – 228,
- Решетилівський – 32,
- Семенівський – 11,
- Хорольський – 15,
- Чорнухинський – 13,
- Чутівський – 19,
- Шишацький – 21.
Полтава перебуває у «червоному» рівні епідемічної небезпеки. У «помаранчевому» – усі райони області. Заповнюваність ліжок у закладах охорони здоров’я Полтавщини, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, становить 33%.
Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: дезінфікувати руки, носити маски, тримати соціальну дистанцію!