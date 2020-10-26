Черепах повернули на дороги на трасу Кременчук - Горішні Плавні

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 883 Коментарів: 1

Ініціаторка встановлення знаків написала про це на свої сторінці в фейсбуці

На трасу Кременчук - Горішні Плавні повернулися знаки з черепахами. Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомила ініціаторка встановлення знаків Юлія Погрібна.





- 5 місяців аргументованих доказів про загибель черепах під колесами автомобілів на дорогах поблизу Кременчука. Наполегливо «не зводили» відповідальність з тих, хто причетний - Допомагати й Оберігати... Міркування, розбіжності = прийняте рішення. Спільними зусиллями досягли доброї справи, - поділилася Юлія Погрібна.





Нагадаємо, що у червні поблизу Кременчука встановили дорожні знаки із зображенням черепах, аби водіїв попереджати про міграцію плазунів. Проте поліція подала звернення, аби його прибрали й встановили там знак «Дикі тварини». Замість черепах з'явилися знаки з оленями.



