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Кременчук

Черепах повернули на дороги на трасу Кременчук - Горішні Плавні

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 883 Коментарів: 1

 

Ініціаторка встановлення знаків написала про це на свої сторінці в фейсбуці 

На трасу Кременчук - Горішні Плавні повернулися знаки з черепахами. Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомила ініціаторка встановлення знаків Юлія Погрібна. 


- 5 місяців аргументованих доказів про загибель черепах під колесами автомобілів на дорогах поблизу Кременчука. Наполегливо «не зводили» відповідальність з тих, хто причетний - Допомагати й Оберігати... Міркування, розбіжності = прийняте рішення. Спільними зусиллями досягли доброї справи, - поділилася Юлія Погрібна.


Нагадаємо, що у червні поблизу Кременчука встановили дорожні знаки із зображенням черепах, аби водіїв попереджати про міграцію плазунів. Проте поліція подала звернення, аби його прибрали й встановили там знак «Дикі тварини». Замість черепах з'явилися знаки з оленями. 


Олені замість черепах: під Кременчуком замінять дорожні знаки
Дорожні знаки з черепашками з'являться на трасі Кременчук - Горішні Плавні
 
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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Юлія Погрібна
Теги: черепаха дорожные знаки знаки дорога Горішні Плавні
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

174
DNIWE:
Сьогодні, 12:34

ещё часто бывают черепахи на немецкой трассе как на Власовку ехать


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