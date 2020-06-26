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Олені замість черепах: під Кременчуком замінять дорожні знаки

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 892

 

Знаки були неофційними й мали на меті попередити водіїв про міграцію черепах

Нещодавно поблизу Кременчука встановили дорожні знаки із зображенням черепах, аби водіїв попереджати про міграцію плазунів. Проте поліція подала звернення, аби його прибрали й встановили там знак "Дикі тварини". 


Чотири знаки на дорозі Соснівка-Кременчук-Горішні Плавні були встановлені за кошти та ініціативи кременчужанки Юлії Погрібної. За словами жінки, такий комплект знаків коштує приблизно 1600 грн. 


Дорожні знаки з черепашками з'являться на трасі Кременчук - Горішні Плавні


Знаки встановлені за підтримки Агенції місцевих доріг Полтавщини. 


- Ми використали незвичну форму. Мається на увазі те, що використали зображення черепахи. Але загалом, навіть у правилах дорожнього руху є інформаційний знак стосовно свійських тварин. Їх встановлюють, наприклад, де є перехід через дорогу череди. Це якщо в селі випасають худобу, – сказав прессекретар ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області" Денис Скриль журналістам "Кременчуцького Громадського телебачення".



Правоохоронці виступили проти встановлення знаків з черепахами та ініціювали заміну знаків. 


- Це хороші наміри, ми їх підтримуємо. Але це треба робити у визначений законодавством спосіб. Знаки повинні застосовуватися ті, що зрозумілі для водіїв, які встановлені правилами дорожнього руху та державними стандартами", – сказав фахівець другої категорії відділення безпеки дорожнього руху БПП Олександр Марченко.


Тому інформаційні знаки замінять на знак 1.36 "Дикі тварини" із зображенням оленя.


 


Дорожні знаки з черепашками почали вирізати на дорозі Кременчук-Горішні Плавні. Про це повідомила на своїй сторінці Юлія Погрібна. 


- Поверніть те, що вам не належить, те, що ви зрізали і здали на металобрухт! Ви знали хто оплачував виготовлення цих знаків, не наважилися навіть попередити, а підло їх вкрали! Але сил і сміливості вистачило зрізати тільки 1 знак... Приїжджайте за другим, тільки попередьте про це колег на 102... - написала Юлія. 


 

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Автор: Альона Душенко
Теги: дорога дорожные знаки черепаха
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