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Вночі у Кременчуці горів автомобіль Skoda

Сьогодні, 08:15 Переглядів: 572

  

Вогонь зачепив авто Skoda Octavia, який стояв поруч

Сьогодні, 29 червня, у Кременчуці по вулиці Мазепи, 55 горів автомобіль Skoda Fabia. О 01.00 надійшов виклик про пожежу на місце для паркування автомобілів, про це повідомляє пресслужба ДСНС. 


Внаслідок пожежі знищено деталі та елементи відсіку двигуна автомобіля, лакофарбове покриття капоту та передніх правого та лівого крил, передній бампер, решітку під лобовим склом, шини передніх коліс, праве та ліве дзеркало заднього виду, радіаторна решітка, лобове скло, світильник салону автомобіля.


Вогонь зачепив авто Skoda Octavia, який стояв поруч. У сусіднього авто пошкоджено передній бампер, передню ліву фару головного світла та передню ліву проти фару. 

Причина пожежі встановлюється. 


  

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: h.kremenchug, ДСНС
Теги: отключение света відключення електроенергії погода
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