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У Кременчуці на заходи для молоді на найближчі чотири роки виділять 26,5 млн грн

Сьогодні, 08:32 Переглядів: 151

 

Комплексна програма «Молодь Кременчука» на 2021-2025 роки включає близько 50 програм та проєктів

У Кременчуці на заходи для молоді на найближчі чотири роки з міського бюджету виділять 26 млн 534 828 грн. 25 червня на засіданні Кременчуцької міської ради ухвалили Комплексну програму «Молодь Кременчука» на 2021-2025.


У проєкті рішення йдеться про те, що в умовах сьогодення у молодіжному середовищі існують проблеми, які потребують вирішення:

  • низький рівень зайнятості молоді на ринку праці за обраною професією;
  • повільні темпи розвитку молодіжного підприємництва;
  • недостатня координація спільної діяльності органів місцевого самоврядування та громадських молодіжних організацій з органами міської влади;
  • слабка мотивація до дотримання молодими людьми здорового і безпечного способу життя, недостатній рівень знань та навичок молоді у галузі безпеки життєдіяльності;
  • зниження інтересу юнаків та дівчат до духовної спадщини, зростають споживацькі настрої молоді, зорієнтовані перш за все на сферу примітивних розваг;
  • відсутність у молоді мотивів та навичок до самостійного отримання знань;
  • недостатнє застосування потенціалу неформальної освіти (суть якої набуття молодими людьми знань та навичок шляхом участі в громадській суспільно значущій діяльності) з метою підвищення конкурентоспроможності молоді на ринку праці;
  • несистемний характер формування у молодих людей громадянськості та патріотизму;
  • низький рівень забезпечення молодих сімей житлом;
  • слабка інтегрованість української молоді у європейське та світове молодіжне співтовариство.

Аби вирішувати дані питання та допомогти кременчуцькій молоді самореалізовуватися, Комплексна програма «Молодь Кременчука» на 2021-2025 включає близько 50 програм та проєктів. 


Варто зазначити, що Кременчук – місто молодих, адже з майже 220 тис (станом на 1 січня 2019 року) населення налічується 58 тис. молодих людей віком від 14 до 35 років, що становить майже 26%. У місті зареєстровано близько 60 молодіжних та дитячих громадських організацій.


Перелік програм та проєктів і їхній детальний опис, а також розподіл коштів по роках ви можете переглянути, завантаживши документ: molod-kremenchuka-2020.doc [511,5 Kb] (cкачиваний: 3)  

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: программа молодежь финансирование
компанія «Інтера Люкс»
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